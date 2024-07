"Entendi de onde posso tirar de cada um", declara Carpini após vitória

Thiago Carpini, técnico do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O triunfo sobre o Atlético-MG que tirou o Vitória da zona de rebaixamento do Brasileirão aliviou um pouco a tensão que havia sobre o clube desde o início da Série A. Na noite desta quinta-feira, 20, o Barradão foi palco da segunda vitória seguida do Leão com gols de Willian Oliveira, duas vezes, Matheusinho e Eryc Castillo. Scarpa e Palacios diminuíram para os visitantes.

Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Thiago Carpini valorizou o resultado e afirmou estar se adaptando ao elenco do Vitória. Apesar disso, afirmou que ainda está longe do que considera ideal para o clube.

“Eu acho que encontrei uma maneira da gente criar vínculos. Ter compromisso um com o outro. Hoje temos uma unidade bacana. Já entendi de onde posso tirar de cada um. O controle do ambiente, o início foi desafiador, coisas que só dizem respeito ao interno. Colocar alguns limites dentro do processo. Isso é natural em um time que foi vitorioso. Às vezes você ganha e perde o foco. Eu não vejo futebol assim. Quero resolver os pequenos problemas. Acho que hoje tenho o grupo na mão. Eu respeito eles, e eles me respeitam. Tudo dentro de um equilíbrio”, analisou Carpini.

Leia mais: "Nunca imaginei viver algo assim", diz o artilheiro Willian Oliveira



“O desafio do treinador é se adaptar àquilo que ele tem. Eu estou tentando me adaptar e criar os estímulos diários para que os atletas façam o que eu acredito. É só o que eu acredito, não tem certo ou errado. Mas por uma mudança de ideias, isso precisa de tempo. Está melhorando, mas ainda está muito distante do que eu vejo como ideal. A entrega e o compromisso são fantásticos. Mas a gente precisa melhorar e evoluir em alguns aspectos”, complementou.

No domingo, 23, véspera de São João, o Vitória vai até o interior de São Paulo encarar o Red Bull Bragantino, pela 11ª rodada. A partida está marcada para as 18h30, no Estádio Nabi Abi Chedid.