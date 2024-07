Brasileirão A3: Vitória é derrotado pelo Paysandu na semifinal

Leoas da Barra lutam para chegar a decisão do Brasileiro Feminino Série A3 - Foto: Divulgação / EC Vitória

O time feminino do Vitória conheceu a sua primeira derrota no Campeonato Brasileiro da Série A3. Na noite do último sábado, 6, às Leoas da Barra foram derrotadas pelo Paysandu por 2 a 0, pelo jogo de ida das semifinais. O confronto foi no estádio da Curuzu, em Belém.

Mesmo buscando atacar na primeira etapa, o time rubro-negro falhava nas finalizações e perdeu oportunidades. Na etapa final, a equipe teve atuação abaixo do esperado.

As adversárias saíram na frente aos cinco minutos. Após cruzamento da esquerda, Cintia Valéria finaliza, a bola desvia na defensora e engana a goleira Ingrid. O Papão ampliou aos 43 com Ingrid, que marcou um gol olímpico.

As comandadas do técnico Anderson Magalhães precisam reverter a desvantagem para chegar a final. Para isso, precisam vencer por três gols de diferença para avançarem diretamente. Se vencerem por dois gols de vantagem, a decisão da vaga será nos pênaltis. O jogo de volta está marcado para o dia 15 de julho, uma segunda-feira, às 21h, em Pituaçu.

Vale salientar que as equipes já garantiram acesso a Série A2 em 2025.