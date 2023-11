Bruno Reis e Jerônimo Rodrigues celebram acesso do Vitória; confira | A TARDE

O Vitória garantiu, na noite de domingo, 12, o retorno à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Nas redes sociais, o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), e o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), ambos rubro-negros declarados, comemoraram o acesso do Leão da Barra;

"Bora, Vitória! Parabéns a toda nação rubro-negra por essa conquista! O retorno para série A é merecido demais e só fortalece o futebol baiano! Que venha o título!", escreveu Reis.

Jerônimo deixou sua homenagem no X, antigo Twitter, e falou sobre a busca do clube pelo tão aguardado título. A publicação do gestor estadual, inclusive, veio acompanhado de uma foto dele com a camisa do Leão.

"O Leão é Série A! Garantimos o acesso à elite do futebol brasileiro, mais um passo em direção ao tão sonhado título nacional. É o esporte baiano dando orgulho aos corações rubro-negros. Pra cima, Leão!", celebrou.

Para garantir o acesso, o Vitória precisava apenas de um empate contra o Grêmio Novorizontino, em São Paulo. No entanto, logo de cara, o Leão saiu atrás no placar. No fim do primeiro tempo, Léo Gamalho empatou e, nos acréscimos do primeiro tempo, Welder desempatou de pênalti para o Rubro-Negro.