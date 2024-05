Bruno Uvini revela dificuldade em trazer família que está no RS | A TARDE

O Rio Grande do Sul passa por sua maior tragédia ambiental de sua história. As fortes chuvas causaram problemas em praticamente em todas as cidades do estado. Ex-jogador do Grêmio até pouco menos de um mês, Bruno Uvini revelou que sua família ainda está em Porto Alegre. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, 8, ele falou sobre a situação difícil no estado e passou uma mensagem de força a população gaúcha.

"Minha família ainda está lá e estou com essa dificuldade de trazê-los para cá. Infelizmente é uma tragédia. Nós que estávamos, vivendo no Rio Grande do Sul, apesar de ser de São Paulo, vai toda a minha solidariedade ao povo gaúcho. Todo mundo que também não é gaúcho, vive lá e está sofrendo com isso. O que eu posso dizer é que pela internet é trágico, mas quando você tem alguém lá dentro e viver no tudo isso, você consegue ter uma dimensão um pouco mais real e é muito triste", disse o zagueiro.

As estruturas dos principais clubes gaúchos estão impactadas por causa das enchentes. Os centros de treinamento de Internacional e Grêmio estão submersos. Bruno Uvini afirma que os companheiros estão ajudando como voluntários e que estão psicologicamente abalados com toda a situação. Ele é a favor da paralisação do Campeonato Brasileiro.

"É realmente muita gente desolada. Os colegas de ex-clube, que é o Grêmio, estão acompanhando lá no grupo que a gente participa ainda. Eles estão realmente muito abalados com tudo porque eles estão participando diretamente na linha de voluntários para ajudar".

De acordo com o jogador, o imprevisto natural também prejudica os atletas que precisam ainda treinar para competir, com todas as dificuldades, pois se quer estão tendo onde se preparar. "Do nada eles já tem que voltar e jogar muitos jogos seguidos. Acho que não é nem justo e também mostra pouco da nossa solidariedade como ser humano. Talvez de um momento tão sério, não entendemos ainda o quão sério é, se entendêssemos, eu acho que seria paralisado sim", acrescentou sobre a possibilidade.

Confira como você pode ajudar o povo do Rio Grande do Sul

Para ajudar os moradores das cidades gaúchas, os baianos podem fazer a sua doação para o Pix disponibilizado pelo governo do Rio Grande do Sul para doações é o CNPJ 92.958.800/0001-38.

A Prefeitura de Salvador vai promover uma campanha para arrecadação de donativos. O Governo do Estado disponibilizou profissionais para ajudar no resgate das vítimas.

