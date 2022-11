Casa do Vitória, estádio Manoel Barradas completa 36 anos de história

Inaugurado no dia 11 de novembro de 1986, o estádio Manoel Barradas (Barradão) completa 36 anos de história, nesta sexta-feira. A partida inaugural do santuário rubro-negro ocorreu contra o Santos, em empate por 1 a 1, com gols de Dino e Helder.

Durante os anos, o clube se desenvolveu e se fortaleceu junto com o estádio. Remodelado cinco anos depois da inauguração oficial, a casa do Esporte Clube Vitória tornou-se símbolo para a agremiação e xodó para os torcedores. Ao Portal A TARDE, o presidente do clube, Fábio Rios Mota, falou sobre a importância do estádio.

"O Barradão é o símbolo vencedor do Vitória, o estádio mudou a história do clube, depois de construído, o Vitória tem suas maiores conquistas no Barradão. O estádio deu uma identidade ao clube, hoje temos um estádio que nos proporciona ser o nosso décimo segundo jogador, caldeirão como a gente fala. Então o Barradão é importantíssimo para o engrandecimento da instituição”, disse Mota.

Artilheiro e ídolo da nação rubro-negra, Nadson ou 'Nadgol', como é conhecido carinhosamente pela torcida, também falou com nossa equipe do A TARDE sobre o caldeirão rubro-negro e comentou que os adversários temem quando jogam no caldeirão Rubro-Negro.

“Um estádio que vira 12º jogador junto com sua torcida, adversários temem quando vai jogar no Barradão. Graças a Deus o Vitória está resgatando e isso tem que prevalecer.” Disse Nadgol

Durante a conversa, ele lembrou do período em que chegou no Vitória, ainda com 12 anos de idade. Ele permaneceu no clube até 2003, tendo retornado tempos depois, em 2009.



“Quando cheguei com 12 anos, vi grandes elencos jogarem no Barradão, eu era da base e ficava na arquibancada assistindo sonhando em um dia está jogando dentro de campo como profissional e graças a Deus eu pude realizar esse sonho, fazer gols, ganhar títulos, nesse belíssimo estádio, acho o Manoel Barradas muito bonito (…) Vitória vai ser sempre forte jogando dentro do Barradão”, completou ex-camisa 9.

Ex-goleiro do clube e atualmente treinador de goleiros do time profissional, Paulo Musse comentou sobre o Manoel Barradas, na época em que era jogador do Vitória, entre 1999 e 2004.

“Falar do Barradão é como você falar de uma parte de sua casa, nasceu, viveu, conviveu e passei 14 anos ali dentro e jogar ali era uma coisa indescritível. Porque quando você chega ao clube com 12 anos de idade e ver aquele Barradão se transformando para o que é hoje é uma sensação maravilhosa", falou o goleiro.



Além disso, Musse ainda falou como era enfrentar o Vitória dentro do Barradão. “A gente já se concentrava sabendo que íamos ter, não somente o adversário dentro de campo, mas também nas arquibancadas. Sabíamos da força do estádio, que o torcedor apoia de uma forma diferente. Mesmo sendo adversário era maravilhoso jogar dentro daquele estádio".

Atualmente, o estádio foi responsável por ser palco de 19 títulos do Vitória com time profissional, sendo três Copas do Nordeste e 16 Campeonatos Baianos. Entre os atletas, o Barradão tem Neto Baiano como seu maior artilheiro, tendo balançado as redes em 52 oportunidades.