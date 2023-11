CBF e FBF parabenizam o Vitória pela Conquista da Série B | A TARDE

Após garantir a volta para a primeira Divisão do Campeonato Brasileiro, o Vitória conquistou mais um objetivo da temporada 2023, o Leão da Barra sagrou-se Campeão Nacional da Série B, após o empate entre Guarani e Criciúma, em jogo realizado nesta terça-feira. Em seus sites oficiais, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e Federação Bahiana de Futebol (FBF) parabenizaram a equipe pela conquista.

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) parabenizo o clube pelo feito conseguido nesta terça-feira. “Parabéns ao Vitória pela conquista do título do Brasileirão Série B Betano 2023. Gostaria de cumprimentar os atletas, funcionários, dirigentes e a imensa torcida do Vitória pela excelente campanha do clube neste ano, que foi coroada com o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro de 2024 no final da semana passada e agora com o título”, disse Ednaldo Rodrigues.

O mandatário da entidade máxima do futebol nacional, ainda, enalteceu o trabalho realizado pelo presidente da equipe baiana, Fábio Mota.

“Neste momento de comemoração, gostaria de elogiar o trabalho do presidente Fábio Mota, que foi incansável na missão de colocar o Rubro-Negro novamente entre os grandes do futebol brasileiro. Com muita seriedade e transparência, o presidente soube escolher os seus pares de diretoria e imprimiu uma administração de excelência, que acumula dois acessos seguidos. Mais uma vez, parabéns a todos os Rubro-Negros”, afirmou Ednaldo Rodrigues.

A Federação Bahiana de Futebol também enalteceu o feito conseguido pelo seu filiado. “A Federação Bahiana de Futebol parabeniza o Esporte Clube Vitória, sua diretoria, comissão técnica, atletas, funcionários e torcedores pelo título nacional inédito. Essa conquista representa muito para o futebol baiano. O Leão merece!”

O Vitória já havia assegurado a vaga na principal divisão do futebol brasileiro ao vencer o Novorizontino, 2 a 1, em jogo realizado no último domingo. Porém, a equipe dependia de um tropeço do Criciúma, em jogo realizado nesta terça-feira, para, com os seus 69 pontos assegurados, chegasse ao título do certame.

Mesmo com a sua situação definida, a equipe volta a campo no sábado, 18, contra o Sport, no Barradão, pela penúltima rodada da Segundona.