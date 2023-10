Cirúrgico, Vitória vence o Ituano fora de casa e segue líder da B

O Vitória foi até o interior de São Paulo encarar o Ituano na noite desta sexta-feira, 22, e levou a melhor sobre a equipe paulista ao vencer por 2 a 0. Os gols da partida da 29ª rodada da Série B foram marcados pelo volante Matheus Trindade, no primeiro tempo, e Iury Castilho, já nos acréscimos da etapa final.

O resultado fez o Vitória abrir cinco pontos de vantagem na liderança da Série B, pelo menos momentaneamente, com 55 pontos. Neste sábado, 23, Guarani e Sport, segundo e terceiro colocados, respectivamente, entram em campo no complemento da rodada e podem manter a diferença em dois pontos.

Agora o Vitória volta a Salvador para receber o Tombense em partida da 30ª rodada do Brasileirão Série B. A bola rola a partir das 21h30 de sexta-feira, 29, no Barradão.

O jogo

Em campo com o uniforme completamente branco, o Vitória não demorou muito para mostrar para os donos da casa o poder da bola parada de Léo Condé. Aos 6 minutos, Osvaldo cobrou falta da intermediária esquerda e encontrou Matheus Trindade que desviou - meio de cabeça, meio com as costas - para abrir o placar no estádio Novelli Júnior.

Com o gol no início, o Vitória passou a controlar a posse de bola e administrar a vantagem no placar. Sem se expor, o Rubro-Negro não levou perigo ao gol defendido por Jefferson Paulino, mas também quase não sofreu com ações de ataque do Ituano.

A principal oportunidade da equipe paulista na primeira etapa foi já nos acréscimos. Aos 46, Yann Rolim recebeu na entrada da área, limpou a marcação e finalizou no canto, mas o goleiro Lucas Arcanjo estava atento ao lance e espalmou. Na sobra, o Ituano não conseguiu dar sequência no lance.

Antes do intervalo, o Vitória ainda sofreu a baixa do volante Matheus Trindade, autor do gol. Ele caiu no gramado e, imediatamente, os companheiros sinalizaram pedindo a substituição. Como era o último minuto, o técnico Léo Condé segurou a alteração para o intervalo.

O lateral-esquerdo Edson Lucas fez sua estreia pelo Vitória diante do Ituano | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Segundo tempo

O Vitória voltou do intervalo com Dudu na vaga de Matheus Trindade, que sofreu uma lesão na posterior da coxa esquerda, segundo exames preliminares, enquanto o Ituano fez três substituições para tentar reverter o placar na etapa final. As alterações mudaram a postura dos mandantes, que passaram a ficar mais com a bola e buscar o gol de empate.

Apesar de muito volume no ataque, o Ituano pouco perigo levou ao gol defendido por Lucas Arcanjo. Foram quase 20 finalizações, mas apenas uma grande oportunidade. Aos 36, Matheus Cadorini recebeu de Emerson Urso dentro da área e, cara a cara com o gol, parou em Lucas Arcanjo, que evitou o gol dos donos da casa na principal chance da partida.



Após cozinhar a partida inteira, o Vitória sacramentou mais três pontos com o gol de Iury Castilho, que havia entrado no decorrer da segunda etapa na vaga de Mateus Gonçalves. Aos 46, o atacante conseguiu ficar com a bola após uma sequência de bolas rebatidas e, dentro da área, soltou o pé esquerdo para fuzilar o goleiro Jefferson Paulino e fechar o caixão do Ituano.