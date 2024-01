Com 14 reforços no Vitória, Fábio Mota afirma: "Não saímos do mercado" | A TARDE

De volta à elite do futebol brasileiro, o Vitória está ativo no mercado em toda a pré-temporada e tem 14 contratações confirmadas para 2024. Até o momento, foram contratados os goleiros Muriel, Maycon Cleiton e Alexandre Fintelman; os laterais Raul Cáceres, Lucas Esteves e PK; o zagueiro Cristián Zapata; os meias William Oliveira, Caio Vinícius e Luan; e os atacantes Caio Dantas, Eryc Castillo, Everaldo e Alerrandro.

O presidente Fábio Mota, no entanto, afirmou nesta segunda-feira, 15, que deve contratar mais reforços até o início do Capeonato Brasileiro e que o Rubro-Negro continua avaliando possíveis oportunidades de mercado.

“Evidente que a gente não saiu do mercado. A gente conseguiu o objetivo que era ter dois jogadores para cada posição. Nesse exato momento o Vitória tem dois jogadores para cada posição e nas beiradas tem até mais de dois. Para o Campeonato Brasileiro a gente tem uma ideia de trazer, além de todos esses que nós trouxemos, pelo menos mais quatro ou cinco contratações. Estamos monitorando através do nosso setor de mercado. Agora que a gente já formou o time, temos 26 atletas, que era o que a gente perseguia”, afirmou o dirigente.

Nesse primeiro momento, o clube tem até o dia 7 de março para registrar novos jogadores no BID da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A segunda janela de transferência abre no dia 10 de julho e vai até o dia 2 de setembro. Além dessas datas, os clubes terão um período entre o fim dos campeonatos estaduais e o início do Campeonato Brasileiro para contratarem jogadores no mercado doméstico.

“Agora com calma que a gente continua no mercado, continua conversando. Nós temos a primeira janela que só encerra na primeira semana de março, aí depois vamos ter aquela janela especial que vai até 19 de abril, que são para atletas que estejam jogando os campeonatos estaduais. O nosso planejamento do primeiro momento de contratações, ele foi feito, não quer dizer que a gente não vá contratar. Se aparecer uma oportunidade a gente vai continuar contratando, mas agora com calma. Montamos uma base, fizemos a reposição dos atletas que saíram com os primeiros que chegaram e a partir da semana passada a gente vem aumentando o nível”, pontuou Fábio Mota.

A estreia do Vitória na temporada está marcada para esta quarta-feira, 17, contra o Jacuipense. A bola rola a partir das 19h15 na Arena Valfredão, em Riachão do Jacuípe, pela 1ª rodada do Campeonato Baiano.