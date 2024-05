Com Amadeu no comando, Vitória se prepara para pegar o Atlético-GO | A TARDE

Após a demissão de Léo Condé e sua comissão composta pelo assistente Renato Negrão e do preparador físico Diego Kami Mura, o assistente técnico fixo do clube Ricardo Amadeu esteve a frente das atividades com foco no Atlético-GO, válido pela 7ª rodada do Brasileirão.

Antes dos trabalhos desta terça-feira, 14, Léo Condé se dirigiu aos vestiários e se despediu dos atletas. Na sequência, ocorreu o aquecimento comandado pelo preparador físico assistente Vinícius Franco. Antes, os jogadores realizaram atividades aeróbicas na academia. Já no campo Bebeto Gama, o restante do elenco realizaram exercícios técnicos com rondo e jogos em campo reduzido.

Com lesão no adutor da coxa direita, o lateral-direito Willean Lepo esteve em recuperação o departamento médico, assim como o volante William Oliveira, que sentiu o adutor da coxa durante o aquecimento antes do jogo contra o Vasco.

O grupo retorna as atividades na tarde desta quarta-feira, 15, na Toca do Leão. Buscando recuperação, o Vitória terá mais um confronto direto pela Série A. O rubro-negro baiano encara o Atlético-GO, no próximo sábado, 18, às 16h, no Barradão, pela 7ª rodada do certame. Igual ao Leão da Barra, o time goiano ainda não venceu na competição e está com um ponto.

