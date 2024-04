Com Ba-Vi, Vitória divulga programação de semana decisiva; confira | A TARDE

Após vencer o Fortaleza e seguir vivo na busca pela classificação na Copa do Nordeste, o Vitória tem reapresentação marcada para a tarde desta segunda-feira, 25. Além de definir o futuro na competição regional, o Rubro-Negro começa a definir o título do Campeonato Baiano diante do Bahia.

O lado bom é que depois de retornar do Ceará, o Vitória não precisará se deslocar para os compromissos desta semana, já que ambos os jogos serão realizados no Barradão, em Salvador.

Nesta quarta-feira, 27, o adversário será o Treze-PB, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. A bola rola às 21h30. Para conquistar uma vaga na fase seguinte, o Leão depende de uma combinação de resultados, confira aqui.

Já no domingo, 31, começa a grande decisão do Campeonato Baiano, contra o Bahia. O primeiro jogo da final está marcado para as 16h e, como de costume, contará apenas com torcedores do Rubro-Negro.

Confira a programação semanal do Vitória:

Segunda (25): Treino no CT Manoel Pontes Tanajura

Terça (26): Treino no CT Manoel Pontes Tanajura

Quarta (27): Vitória x Treze-PB, pela Copa do Nordeste

Quinta (28): Treino no CT Manoel Pontes Tanajura

Sexta (29): Treino no Barradão

Sábado (30): Treino no CT Manoel Pontes Tanajura

Domingo (31): Vitória x Bahia, pelo Campeonato Baiano