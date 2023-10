Com Barradão lotado, Vitória recebe o Tombense pra se manter no topo

Hoje é dia de Vitória. Pra seguir no topo, o Leão da Barra recebe a visita do Tombense, logo mais às 21h30, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E teremos Barradão lotado. Mais de 20 mil torcedores confirmaram presença e prometem fazer uma bela festa. A torcida colossal promoverá um corredor rubro-negro especial, com sinalizadores e muito apoio na chegada da delegação a Toca do Leão.

Após a goleada contra o CRB, o rubro-negro baiano voltou aos trilhos. O time de Léo Condé vem de duas vitórias consecutivas, sendo a última fora de casa, contra o Ituano por 2 a 0, o que fez a equipe continuar na liderança da segundona, com 55 pontos.

Já o Gavião-Carcará está pressionado. Na zona de rebaixamento, a equipe ocupa a 17ª colocação com 26 pontos e está há 11 jogos sem vencer. A última vitória foi na 18ª rodada, quando bateu o CRB por 2 a 1. Os comandados de Moacir Júnior vem de empate sem gols contra o Botafogo-SP.

Desfalcado, Leão da Barra terá que improvisar na lateral-direita

Com os desfalques de Zeca e Railan, o técnico Léo Condé terá que improvisar no setor. Testado nas últimas atividades da semana e utilizado na posição, o zagueiro Yan Souto deverá ser escalado mais uma vez. Com Matheus Trindade suspenso, a tendência é que Dudu faça a função na frente de zaga. Pela primeira vez, o lateral-esquerdo Felippe Borges será opção no banco. No mais, a equipe deverá ter a mesma base das últimas partidas. Em coletiva, o treinador falou sobre os problemas causados por desfalques na sequência da competição.

"É um fator que tem atrapalhado a nossa essa trajetória são essas fatalidades das lesões. Em setores mais específicos nas laterais e na volância tivemos muito problema. Primeiro o Rodrigo Andrade fora, depois Marco Antônio. De repente, foi o Trindade, Dudu também. Na lateral mais ainda. De qualquer forma, o importante é que temos um grupo que me oferece opções, mesmo que alguns momentos a gente tenha que improvisar. São jogadores versáteis que tem correspondido a aqueles que a gente oportuniza pra jogar. Para esse jogo possivelmente vamos ter que improvisar. Trabalhamos algumas alternativas ao longo da semana, e espero que aqueles que a gente mandar a campo possa corresponder a expectativa de todos", explicou

Gavião precisa se reabilitar e tem desfalque importante no ataque

O Tombense precisa vencer para se recuperar e principalmente, e sonhar em sair da zona da degola. O Gavião terá o importante desfalque do centroavante Fernandão, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Outros que não atuam são o zagueiro Wesley, o lateral-direito Kevin e o volante Djalma, vetados pelo departamento médico. Emprestado pelo Vitória, o volante João Pedro fica de fora por questões contratuais.

Em compensação, o experiente lateral-esquerdo Egídio, com passagem pelo Vitória em 2010, é opção após cumprir suspensão. O goleiro Rafael espera que o time surpreenda esta noite no Barradão.

"Expectativa boa. Fizemos um bom jogo (contra o Botafogo), mas infelizmente o futebol não é justo. Estamos bastante concentrados e já sabemos das dificuldades da partida, porém esperamos sair com um bom resultado. O Vitória é uma grande equipe, não é à toa que está na liderança, contudo temos jogadores experientes e o desempenho foi muito bom, apesar do resultado não ser o que queríamos", disse.

FICHA TÉCNICA

Vitória x Tombense, 30ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B

Local: Barradão, em Salvador

Data: Sexta-feira, 29/09/2023

Horário: 21h30

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Anne Kesy Gomes de Sá (AM) e Renan Aguiar da Costa (CE)

Quarto árbitro: Eziquiel Sousa Costa (BA)

VAR: Philip Georg Bennett (RJ)

Vitória: Lucas Arcanjo; Yan Souto, Camutanga, Wagner Leonardo e Edson Lucas; Dudu, Rodrigo Andrade e Matheusinho; Mateus Gonçalves, Osvaldo e Léo Gamalho. Técnico: Léo Condé.

Tombense: Felipe Garcia; Pedro Costa, Ednei, Roger Carvalho e Guilherme Santos; Zé Ricardo, Bruno Matias e Matheus Frizzo; Kleiton, Daniel Amorim e Marcelinho. Técnico: Moacir Júnior.