Com cinco jogos sem marcar, seca de Alerrandro não incomoda Léo Condé | A TARDE

Artilheiro do Campeonato Baiano e decisivo nos dois primeiros clássicos de 2024, Alerrandro vive momento de baixa no Vitória e chegou ao quinto jogo consecutivo sem participação direta em gol. O atacante teve uma atuação apagada no empate por 2 a 2 diante do Bahia, no último domingo, 21.

O último gol marcado por Alerrandro foi no Ba-Vi pela primeira fase da Copa do Nordeste, quando o Leão foi derrotado pelo placar de 2 a 1. Naquele momento, o jogador vinha de três jogos consecutivos balançando as redes, mas a maré mudou para ele.

Alerrandro, inclusive, terá que se cuidar para não perder espaço no time titular do Leão. Ele terá que disputar com o experiente Luiz Adriano, que já vem entrando no decorrer dos jogos, sem falar da chegada de Janderson, maior investimento rubro-negro na temporada. Correndo mais por fora e sendo pouco utilizado na temporada, Léo Gamalho ainda é outra opção de centroavante.

Apesar das críticas da torcida, Léo Condé demonstrou total apoio ao atleta de 24 anos. Segundo o técnico, existem "vários motivos" para mantê-lo no time titular e citou sua importância na parte defensiva.

"O Alerrandro, no primeiro clássico aqui, deu assistência e fez gol. No segundo, fez gol na Fonte Nova. Foi artilheiro do estadual. Temos vários motivos para manter ele na equipe. Temos o Luiz Adriano, que é um jogador de muito potencial, o Gamalho, ou até o Iury Castilho, que faz a função. Mas o Alerrandro também ajuda muito na defesa e na pressão. As pessoas tendem a valorizar muito o que as pessoas fazem de ruim e esquecem o resto", explicou.

Com a confiança de Condé, Alerrandro poderá ter a chance de sair da seca no domingo, 28, quando o Vitória tentará vencer pela primeira vez no Campeonato Brasileiro. O adversário será o Cruzeiro, no Mineirão, pela 4ª rodada.