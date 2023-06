Com dúvidas, Vitória recebe o Ituano para tentar seguir no topo

Sextou e 'hoje é dia de Vitória'. O Rubro-Negro baiano tem mais um desafio em casa para se manter na liderança da Série B. Os comandados do técnico Léo Condé recebem a visita do Ituano, nesta sexta-feira, 2, às 21h30, no Barradão, em jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Leão da Barra vem de empate fora de casa, por 1 a 1, contra o Avaí, e está há dois jogos sem perder. Já o Ituano, derrotou o Londrina em casa, por 3 a 1, em jogo que marcou a estreia do técnico Márcio Freitas. Os paulistas se recuperaram, pois estavam há quatro jogos sem vencer.



Vitória tem retornos e dúvida no gol

O Leão da Barra tem desfalques certos para a partida. Acometido de um trauma no joelho direito, o meia-atacante Matheusinho está fora de combate. O centroavante Léo Gamalho com uma entorse no tornozelo também está vetado. Os dois seguem em tratamento no departamento médico. Recuperado de uma lesão na perna esquerda, o meia Giovanni Augusto segue em transição física.

Em compensação, o técnico Léo Condé terá dois retornos importantes. Recuperado após um procedimento dentário, o atacante Zé Hugo está de volta. Líder em assistências e principal jogador da equipe, o experiente Osvaldo retorna ao time após ser poupado do jogo passado.

Ituano tem retorno importante

O Galo de Itú terá o retorno do zagueiro Claudinho, que é o capitão da equipe. Ele cumpriu suspensão na última partida, devido ao cartão vermelho recebido na derrota com o Vila Nova. O técnico Marcio Freitas deverá contar com Frazan como opção no banco.

No mais, a equipe terá a mesma base da última partida. As caras conhecidas são o atacante Neto Berola e o lateral-direito Iury, que esteve na campanha do acesso a Série B em 2022. Para o defensor, a equipe tem que seguir com a mesma filosofia de jogo.

"O Ituano vem com características diferentes desde a chegada do Marcinho. Jogar um pouco mais ofensivamente, marcando mais em cima. Espero que continue dando certo e a gente possa conquistar mais uma vitória", revelou Iury.

Retrospecto

O Ituano volta a jogar no Barradão após 16 anos. Em toda a história, as equipes se enfrentaram apenas três vezes, com um triunfo para cada lado, além de um empate.

A primeira vez que as equipes se enfrentaram foi na Série B de 2005, quando o Leão da Barra levou a melhor pelo placar de 2 a 1. Alex Alves e Marcelo Heleno marcaram para o Vitória, enquanto Ricardo Lopes descontou para os paulistas.

Dois anos depois, na Série B de 2007, os times voltaram a se encontrar nos dois turnos. Quando o Galo de Itú venceu a primeira, por 3 a 1, e empatou no returno sem gols.

FICHA TÉCNICA





Vitória x Ituano - Campeonato Brasileiro Série B, 10ª rodada

Local: Barradão, em Salvador

Data: Sábado, 02/06/2023

Horário: 21h30



Árbitro: Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

Assistentes: Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO) e Leonardo Henrique Pereira (MG)

Quarto árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)



Vitória: Lucas Arcanjo (Thiago Rodrigues); Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Marcelo; Marco Antônio, Rodrigo Andrade e Thiago Lopes; Zé Hugo, Osvaldo e Tréllez. Técnico: Léo Condé.

Ituano: Jefferson Paulino; Pacheco, Claudinho, Carlão e Mário Sérgio; Marthã, Thiaguinho e Eduardo Person; Neto Berola, Paulo Victor e Hélio Borges. Técnico: Márcio Freitas.