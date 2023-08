Com expulsão no início, Vitória segura empate com o Atlético-GO

O Vitória visitou o Atlético-GO no Antônio Accioly, na noite deste domingo, 27, em jogo válido pela 25ª rodada da Série B. Com um jogador a menos desde a metade do primeiro tempo, após expulsão do zagueiro Camutanga, as equipes não balançaram as redes e o jogo terminou com um empate sem gols, que foi melhor para o Leão da Barra.

O resultado longe de Salvador manteve o Vitória no topo da tabela da Série B, agora com três pontos de diferença para o Sport, segundo colocado. Já o Atlético-GO, freou sequência de vitórias e segue tentando se aproximar do G-4.

Agora o Vitória foca no confronto de sexta-feira, 1º, contra o Mirassol, no Barradão. O jogo da 26ª rodada do Brasileirão Série B está marcado para as 19h15.

Primeiro tempo

Léo Condé surpreendeu na escalação e colocou Thiago Lopes entre os titulares para encarar o Atlético-GO, fora de casa. No entanto, o técnico rubro-negro precisou mudar a estratégia da equipe logo aos 23 minutos, pois Camutanga fez falta em lance que levaria perigo ao Vitória e recebeu o cartão vermelho direto. Condé então sacrificou o centroavante Léo Gamalho para repor o sistema defensivo, com a entrada de João Victor.

Nervosos com a expulsão de Camutanga, o volante Dudu e o atacante Iury Castilho acabaram recebendo amarelo após lance faltoso. A principal chance de gol da primeira etapa saiu com as escolhas de Léo Condé. Aos 35 minutos, Thiago Lopes cobrou escanteio e o zagueiro João Victor subiu mais que todo mundo para acertar o travessão do goleiro Ronaldo.

No fim, o Atlético-GO ainda perdeu o zagueiro Heron, machucado, que deu lugar a Alix Vinícius. Os donos da casa tiveram mais posse de bola e volume ofensivo, mas não conseguiram levar perigo ao gol defendido por Lucas Arcanjo nos primeiros 45 minutos e as equipes foram para o vestiário sem alterações no placar.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, apenas Jair Ventura decidiu utilizar o banco de reservas. Com um a mais, o treinador do Dragão tirou o volante Matheus Sales e colocou em campo o atacante Airton. Aos 8, os donos da casa conseguiram chegar com perigo, depois que Dodô recebeu na área e bateu cruzado, tirando tinta da trave do Vitória. Na sequência, Luiz Fernando teve a chance dentro da grande área, mas finalizou para fora.

Aos 16, foi a vez do zagueiro grandalhão Alix Vinicius tentar abrir o placar. Ele subiu no terceiro andar após escanteio cobrado por Airton e tocou de cabeça, mas Lucas Arcanjo fez a defesa e evitou o gol do Dragão. No minuto 23, outra chegada do Atlético-GO, dessa vez com Matheus Peixoto, que teve a chance de finalizar da marca do pênalti, mas chutou em cima da defesa.

Mesmo com um jogador a menos, o Vitória não estava morto na partida. Em cobrança de falta, aos 27 minutos, Zeca caprichou na finalização e colocou Ronaldo para trabalhar. O goleiro do Atlético-GO espalmou o chute do lateral e ainda pegou os dois rebotes de Wagner Leonardo e João Victor, emendando uma sequência de defesas milagrosas que garantiu o zero a zero no placar e um pontinho para cada equipe.