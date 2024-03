Com foco nas semifinais, Vitória faz último treino em Ilhéus | A TARDE

Visando o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Baiano, o Vitória realizou seu último treino antes da partida neste sábado, 9, no gramado do estádio Mário Pessoa, palco da partida. O Rubro-Negro enfrenta o Barcelona de Ilhéus no domingo, 10, às 16h.

A partida de volta acontecerá no Estádio Manoel Barradas no próximo domingo, 17, também às 16 horas.

Desde sexta-feira em Ilhéus, a equipe deixou o hotel na orla após a apresentação de um vídeo com análise técnico sobre o adversário. Com o time pronto e as questões táticas treinadas na sexta-feira pela manhã, antes da viagem para Ilhéus, o comandante do Leão organizou um treino técnico em espaço reduzido, distribuindo os 22 atletas em quatro times. O trabalho foi concluído às 18h quando a delegação retornou ao hotel, onde está concentrada.