Com foco no Brasileirão, Vitória vai trazer mais 5 reforços até março | A TARDE

Presente no evento de lançamento da parceria entre o Vitória e a Betsat, empresa de apostas esportivas que estará com o patrocínio máster do Leão nas duas próximas temporadas, o presidente do clube, Fábio Mota, revelou, na noite desta quarta-feira, 10, que fará mais contratações para reforçar o elenco.

Ao Portal MASSA!, o presidente deu detalhes de como vai agir no mercado da bola. "A gente agora vai fazer uma coisa bem calma. Temos até a primeira semana de março [para contratar]. Na reunião na CBF, ontem, ficou estabelecido que nós vamos ter uma nova janela, na primeira semana de abril, até o dia 19 de abril. A gente vai ter essa primeira janela, que encerra na primeira semana de março. Vamos ter a segunda janela, que começa na primeira semana de abril e vai até o dia 19 de abril, que é quando você vai poder contratar jogadores que estão jogando em campeonatos que ainda não tenham acabado", explicou.

Mota também disse que a situação financeira do Rubro-Negro não é das melhores, isso porque o clube investiu muito para sair da Série C, em 2022, e voltar à Série A, em 2023. "A antecipação da janela nos prejudicou muito, porque a gente vem de dois acessos seguidos. A gente vem de uma situação financeira muito complicada. Apesar da gente estar na Série A, a gente 'continua' na Série B, porque os recursos da Série A só entram a partir de abril", comparou.

O Vitória já fez 10 contratações nesta temporada, que será iniciada com o Campeonato Baiano e Copa do Nordeste. Além disso, o Leão ainda vai disputar a Copa do Brasil e o Brasileirão. Esses cinco atletas que virão, inclusive, deverão ser reforços pontuais visando a Série A. "Nós fizemos um esforço muito grande para trazer esses atletas, montar um time forte, competitivo, para disputar o Baiano e a Copa do Nordeste. A partir de agora, nós estamos com a cabeça no Brasileiro. Até então, a gente pensou no Baiano e na Copa do Nordeste", finalizou Fábio Mota.