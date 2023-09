Com Gamalho decisivo, Vitória vence o Avaí e volta para a liderança

Apoiado por mais de 20 mil torcedores presentes no Barradão, o Vitória voltou a vencer no Campeonato Brasileiro da Série B, após três partidas sem ganhar. O Leão da Barra rugiu mais alto e com dois gols do atacante Léo Gamalho e um do meia Gegê o time venceu o Avaí por 3 a 0 e retomou a liderança da competição.

Com o resultado, além de voltar a ganhar após três jogos, a equipe voltou a marca gol depois do jejum igual ao número de partidas sem ganhar, o time comandado por Léo Condé chegou a 52 pontos e manteve a vantagem de dois para o Guarani e Sport, segundo e terceiro colocado.

A partida

Pressionado por um resultado positivo, o Vitória entrou em campo sentindo a responsabilidade e demorou para conseguir se encontrar no jogo. O Avaí chegou a pressionar e tentou finalizar contra a meta de Lucas Arcanjo, porém o Vitória foi mais decisivo no final do primeiro tempo. Léo Gamalho aproveitou cobrança de escanteio e, mesmo marcado, conseguiu abrir o placar.

Na etapa final, o time baiano conseguiu impor mais o seu ritmo de jogo e logo no começo ampliou o marcador. Railan fez jogada pelo setor direito e rolou para o camisa 9 marcar o seu segundo gol na partida e garantir o resultado para o Colossal.

Apesar do resultado praticamente assegurado, o a equipe baiana não desistiu e o meia Gegê aproveitou um rebote defensivo e acertou um chute no ângulo do goleiro do time catarinense, dando números finais a partida.

Próximo passo

O Vitória volta à campo na sexta-feira, 22, quando vai encarar o Ituano, às 21h30, no interior de São Paulo.

Ficha Técnica:

Vitória 3 x 0 Avaí

Gols: Léo Gamalho (2x) Gegê

Cartão Amarelo: Rodrigo Andrade (VIT) Edinho e William Pottker (AVAí)

Data:17/09/2023

Arbitragem: Flavio Rodrigues de Souza (SP/FIFA)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes:Fabrini Bevilaqua Costa (SP/FIFA) e Evandro de Melo Lima (SP)

Vitória: Lucas Arcanjo; Railan (Welder), Camutanga, Wagner Leonardo e Zeca; Matheus Trindade (Gegê), Rodrigo Andrade e Matheuzinho (Wellington Nem); Osvaldo (Yan Soutto), Matheus Gonçalves (Zé Hugo) e Léo Gamalho. Técnico: Léo Condé.

Avaí: Igor Bohn; Thales Oleques, Douglas (Jonathan Costa), Roberto, Rafael Cortez (Felipinho); Wellington (Giovani), Jean Cleber (Edinho), Rafael Gava; Natanael, William Pottker e Gabriel Poveda (Jael). Técnico: Eduardo Barroca.