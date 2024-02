Com Luan relacionado, Vitória está pronto para pegar o Náutico | A TARDE

O elenco do Vitória está pronto para o compromisso diante do Náutico, marcado para esta quarta-feira, 21, às 19h, no Barradão, em confronto válido pela 4ª rodada da primeira fase da Copa do Nordeste 2024.

Após realizarem exercícios de ativação, o grupo assistiu a um vídeo com lance do adversário. Sob a forte chuva que caiu na capital baiana nesta terça-feira, 20, os atletas trabalharam no campo Bebeto Gama do CT Manoel Pontes Tanajura.

O técnico Léo Condé utilizou apenas metade do campo para o treino apronto. A atividades foram de posicionamento, saída de bola e finalização a gol. O elenco foi dividido em três times que se enfrentaram em revezamento, onde finalizavam nos três gol pequenos.

Condé convocou 23 jogadores para o duelo contra o alvirrubro pernambucano. A novidade na lista é a presença do meia Luan, que quase dois meses depois da sua chegada na Toca, foi relacionado pela primeira vez.

Enquanto isso, o lateral-esquerdo Patrik Calmon deu continuidade aos trabalhos de transição com o preparador físico assistente Vinícius Franco. Com suspeita de lesão muscular, o atacante Iury Castilho foi submetido a um exame de imagem e está vetado pelo departamento médico.

O Leão da Barra ocupa a 5ª colocação do grupo A do Nordestão, com quatro pontos somados. A equipe vem de derrota fora de casa contra a Juazeirense na última rodada, quando foi superado por 2 a 0.