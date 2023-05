Com mais de 20 mil, Vitória mantém melhor média de público na Série B

Vitória mantém melhor média de público do Brasileirão Série B 2023. Nos quatro jogos em casa – Ponte Preta, Londrina, Atlético Goianiense e CRB – o total de público pagante foi de 85.376, média de 21.344 por jogo.

O maior público foi contra o Atlético Goianiense: 27.415. Na quarta-feira passada, diante do CRB, mesmo com chuva, 13.754 pagaram ingressos para vibrar com o gol de Wagner Leonardo no último lance do jogo e que garantiu a permanência rubro-negra na liderança.

De acordo com levantamento do GE, o Vitória foi o único clube da Série B a ultrapassar a marca de mais de 20 mil torcedores de média em seu estádio. O Criciúma tem a segunda melhor média com mais de seis mil a menos que o Vitória: 15.188.

O Vitória levou quase 25 mil torcedores a mais que o Criciúma ao estádio, sendo que o time catarinense fez um jogo a mais. Um total de 60.753 catarinenses assistiram aos cinco jogos do Criciúma no Heriberto Hulse.

PÚBLICOS NA SÉRIE B*

1º Vitória – 85.376 (média: 21.344)

2º Criciúma – 60.753 (média: 15.188)

3º Vila Nova (GO) – 31.829 (média: 7.957)

4º Ponte Preta – 20.550 (média: 6.850)

5º Avaí – 15.549 (média: 5.183)