Com Osvaldo em noite de garçom, Vitória vence o Guarani no Barradão | A TARDE

O Vitória recebeu o Guarani no Barradão, na noite deste domingo, 15, em jogo da 32ª rodada da Série B, e voltou a vencer na competição. Mais de 29 mil presentes viram o Rubro-Negro fazer 2 a 0 nos paulistas com gols de Léo Gamalho e Wagner Leonardo.

Com o resultado, o Vitória disparou na liderança da Série B com 61 pontos e abriu sete de vantagem para o quinto colocado, que é o próprio Guarani. O Atlético-GO, com 56 pontos, aparece na segunda posição, mas Juventude e Sport se enfrentam nesta segunda-feira, 16, e independente do resultado, uma das equipes assume a vice-liderança.



Sem muito tempo para descansar, o Vitória volta a campo às 19h de sexta-feira, 20. O adversário é o Sampaio Corrêa, em duelo válido pela 33ª rodada da Série B, que será realizado no estádio Castelão, em São Luís.



O jogo



Com o Guarani recuado nos primeiros minutos, o Vitória não teve outra alternativa a não ser ir para cima do adversário. A primeira chance dos donos da casa saiu dos pés de Iury Castilho, aos 15. O Rubro-Negro pressionou após bola perdida no ataque e conseguiu recuperar com rapidez. Osvaldo então encontrou bom passe para o camisa 7 na entrada da área, que girou e finalizou por cima do gol defendido por Pergorari.



Na sequência, o Guarani respondeu em uma jogada trabalhada de pé em pé. Dessa vez, a pressão do Vitória foi facilmente superada pela troca de passes do Bugre e Bruninho concluiu a jogada com um chute perigoso da entrada da área, que Lucas Arcanjo voou para espalmar para escanteio.



Dois minutos depois, o Vitória chegou ao gol em uma jogada com participação de mais da metade dos jogadores. Após troca de passes entre Edson Lucas, Dudu e Iury Castilho, Matheusinho finalizou para o gol e Pergorari defendeu. No rebote, Osvaldo encontrou bom passe para Léo Gamalho, dentro da pequena área, que empurrou para as redes e colocou o Rubro-Negro em vantagem no placar.



Aos 26, o volante Matheus Bueno, que já havia recebido cartão amarelo por falta em Matheusinho, fez outra falta no camisa 10 do Vitória e, ao reclamar com o árbitro, recebeu o segundo amarelo e foi expulso. Com um jogador a mais, o Rubro-Negro acabou relaxando e viu o Guarani crescer nos miinutos finais da primeira etapa, mas desperdiçou a grande oportunidade aos 41, quando Matheus Barbosa aproveitou cobrança de escanteio e cabeceou tirando tinta da trave de Lucas Arcanjo.

Léo Gamalho comemora seu 9º gol nesta Série B | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Segundo tempo

Após dar espaços para o Guarani no fim da primeira etapa, o Vitória voltou do intervalo decidido a resolver a partida. Em cobrança de escanteio aos 4 minutos, Osvaldo colocou a bola na cabeça de Wagner Leonardo que marcou seu quinto gol nesta Série B.



Ainda no embalo do segundo gol, o Rubro-Negro chegou a marcar o terceiro com Iury Castilho no lance seguinte, mas o assistente levantou a bandeira e assinalou o impedimento do atacante.



Após o ímpeto diminuir, o Vitória optou por administrar o resultado, enquanto o Guarani tentava atacar de todas as formas para diminuir o prejuízo no placar. Aos 21 minutos, Dudu perde bola no campo de defesa e Gustavo França, na sobra, chuta colocado, mas Lucas Arcanjo evita o gol do Bugre com boa defesa. Aos 27, o goleiro do Leão tentou sair em jogada aérea e errou o tempo de bola, Wálber aproveitou o vacilo e tocou de cabeça para o centro da pequena área, mas Camutanga chegou primeiro e mandou para escanteio.

Ao longo da etapa final, Léo Condé promoveu algumas mudanças na equipe e deu mais alguns minutos a Giovanni Augusto, que se recuperou de um trauma na região do tórax e vem ganhando ritmo. Além do meia, entraram no decorrer da partida os volantes Léo Gomes e Gegê, o meia Wellington Nem e o atacante Zé Hugo. No fim, mais uma festa da torcida do Vitória no Barradão, que é peça fundamental do Rubro-Negro nesta Série B. São 13 vitórias, um empate e duas derrotas no santuário do Leão.