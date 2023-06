Com referências, Vitória lança novos uniformes para a temporada; veja

O Vitória lançou, na noite desta quinta-feira, 1º, as novas camisas para a temporada 2023. O primeiro uniforme havia sido divulgado em abril deste ano e, agora, foi a vez das camisas 2 e de goleiro.

Na cor branca, o novo manto faz referência aos uniformes utilizados em 1992, com detalhes em vermelho na alusão ao desenho de eletrocardiograma utilizado na época. Já a camisa de goleiro traz um fator inédito: um manto na cor roxa e com o escudo com traços em dourado.

Ambas as camisas possuem um desenho do Elevador Lacerda em marca d'água. De acordo com a Volt, a ideia é homenagear o equipamento soteropolitana, que completa 150 anos.

Os uniformes já estão à venda nas lojas oficiais do clube e no site da Sou Nego, pelo preço de R$ 250.