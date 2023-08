Com retorno de Rodrigo Andrade, Vitória faz segundo treino da semana

Em preparação para o duelo da 26ª rodada da Série B, contra o Mirassol, o Vitória segue o cronograma de treinamento no centro de treinamento Manoel Pontes Tanajura. O jogo está marcado para as 19h15 de sexta-feira, 1º, no Barradão.

Na tarde desta terça-feira, 29, os titulares diante do Atlético-GO cumpriram o protocolo pós-jogo: primeiro na academia, na sequência, corrida ao redor do campo e, por fim, banheira aquecida, piscina com gelo e massagem.

Enquanto os reservas, após o aquecimento, participaram de um coletivo em campo reduzido, com a participação de alguns atletas da base rubro-negra, que terminou com um empate sem gols. As escalações foram a seguinte:

Time amarelo: Thiago Rodrigues; Railan, Yan Souto (Matheus), Edenilson (atleta da base) e Marcelo; Rodrigo Andrade, Gegê e Wellington Nem; Zé Hugo, Léo Gamalho e Osvaldo.

Time rosa: Dalton (Yuri); Matheus (Jobert), Camutanga, Marco Antônio e Renato (atleta da base); Léo Gomes, Jhonny Lucas e Dionísio; Pablo, Welder e Fábio.

Nesta quarta-feira, 30, o time volta a treinar às 16h, no CT Manoel Pontes Tanajura. O Vitória é o líder da Série B com 48 pontos, três a mais que o Sport, segundo colocado. Já o Mirassol é o 9º colocado, com 36 pontos.