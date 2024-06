Com retornos e de olho na base, Vitória segue preparação | A TARDE

Um dos destaques da boa campanha do Itabuna na Série D do Brasileiro, o atacante Luís Miguel, de 19 anos (nascido em 4 de fevereiro de 2005), agradou ao técnico Thiago Carpini e, a partir desta terça-feira, 28, foi convocado para treinar com o grupo principal rubro-negro.

O Itabuna está disputando a Série D com o time sub-20 do Vitória, reforçado por alguns jogadores que retornaram de empréstimos e algumas contratações. Luís Miguel chamou a atenção durante a partida Itabuna 0 x 0 Nova Iguaçu (RJ), realizada no último sábado, no Barradão. Atualmente, a equipe itabunense ocupa a segunda colocação do Grupo A6 da competição, com nove pontos conquistados.

“Estou muito feliz e espero aproveitar a chance dando o meu melhor para mostrar que posso ajudar o grupo”, comentou o natalense de nascimento e que chegou ao Vitória em 2020.

Animado, Luís Miguel se apresentou com os demais jogadores na manhã desta terça-feira no Centro de Treinamento Manoel Pontes Tanajura. No entanto, é importante ressaltar que o jovem atleta está sendo colocado para se ajustar com o time principal, mas só poderá atuar no Vitória em julho. Após o café da manhã, todos realizaram atividades pré-treino e exercícios de mobilidade na academia César Dáu.

Nos campos, a sessão começou com um aquecimento conduzido pelo preparador físico Caio Gilli. Em seguida, Thiago Carpini liderou as atividades técnicas e táticas, exigindo alta intensidade de seus jogadores. Jean Mota e Willean Lepo treinaram normalmente.

O treino começou com exercícios de transição com finalização, seguidos por um treino alemão. Para completar a manhã, houve uma sessão tática no campo Bebeto Gama.

Exceto pelo lateral Raúl Cáceres, que está em fase de transição com o preparador físico assistente Vinícius Franco, o técnico conta com todo o grupo. O único jogador ainda fora dos gramados é o atacante Everaldo, que apresenta boa evolução e, além do tratamento com os fisioterapeutas, realiza exercícios controlados sob supervisão da equipe de fisiologia.

Nesta quarta-feira, 29, Carpini realizará a terceira das cinco sessões de treinamento preparatórias para o jogo contra o Atlético Goianiense, no sábado (1º), às 16 horas (de Brasília), no Barradão, válido pela sétima rodada, marcando a retomada do Brasileirão, interrompido desde 15 de maio.

