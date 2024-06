Vitória não vence o Atlético-GO dentro de casa há 9 anos | A TARDE

Próximo de completar 2 meses sem vencer, o Esporte Clube Vitória tem a oportunidade de quebrar essa sequência negativa neste sábado, 1, na partida contra o Atlético-GO, válida pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 16h, no Barradão, mas para isso, precisará quebrar um tabu que perdura há 9 anos.

Isso porque o Leão da Barra não vence a equipe goianiense jogando dentro de casa desde a Série B de 2015, quando venceu o Dragão por 3 a 1. Desde então, as equipes já se enfrentaram outras três vezes: Brasileirão de 2017 (1 a 1); Série B 2019 (0 a 0); Série B 2023 (3 a 2 para o goianos).

Leia mais:

Brasileirão: CBF marca jogo entre Cuiabá x Vitória

Lens exerce opção de compra e Chávez dá adeus ao Bahia

Além disso, no retrospecto geral do confronto, o Atlético-GO não costuma dar vida fácil ao Vitória quando as equipes se enfrentam com mando de campo do Leão. Em oito duelos disputados na história, o rubro-negro baiano levou a melhor em duas ocasiões, em 2010, pela Copa do Brasil, e 2015, pelo Brasileirão, perdeu uma, pela Série B do ano passado, e cinco empates (Br 86, Br 87, Br 2010, Br 2017 e Série B 2019).

Outro fator que comprova a dificuldade dos confrontos contra o Atlético-GO ocorreu em 2010, no empate por 0 a 0 no Brasileirão de 2010, citado anteriormente. Isso porque naquela ocasião, o resultado de igualdade ocasionou no rebaixamento do Leão da Barra para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

Publicações relacionadas