Em crise, Vitória chega a dois meses sem vencer na temporada | A TARDE

Após a derrota para o Botafogo nesta quarta-feira, 22, o momento delicado vivido pelo Esporte Clube Vitória se agravou. Isso porque o rubro-negro baiano completa no dia 31 de maio, dois meses sem saber o que é vencer uma partida.

Com a paralisação do Campeonato Brasileiro da Série A, a última vitória do Leão da Barra foi no dia 31 de março, quando derrotou o Bahia no primeiro jogo da decisão do Campeonato Baiano, por 3 a 2. Desde então, o rubro-negro acumula uma série negativa que preocupa a torcida e a comissão técnica, que, inclusive, passou por uma reformulação com a saída de Léo Condé para a chegada de Thiago Carpini.

Nos últimos oito jogos, o Vitória empatou duas vezes (as duas contra o Bahia) e sofreu seis derrotas (Palmeiras, Cruzeiro, Botafogo, 2x, São Paulo e Vasco), com uma sequência de cinco resultados negativos consecutivos, incluindo os jogos da Série A e Copa do Brasil.

O time baiano volta ao campo contra o Atlético Goianiense, dia 1 de junho, às 16h, no Barradão, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, onde a equipe conquistou, apenas, um ponto até o momento e briga para sair do Z-4 da competição.

