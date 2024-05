"Fomos superiores durante 25 minutos", dispara Carpini após eliminação | A TARDE

Sob o comando do Esporte Clube Vitória pela primeira vez desde sua chegada, o técnico Thiago Carpini chegou a animar o torcedor, que viu um time intenso e agressivo nos 20 minutos iniciais do duelo contra o Botafogo, na noite desta quarta-feira, 22. Entretanto, a qualidade do elenco da equipe carioca foi superior e o Leão da Barra deu adeus à Copa do Brasil após perder por 2 a 1. Na soma dos placares, a equipe rubro-negra foi derrotada por 3 a 1.

Durante coletiva de imprensa concedida após o jogo, Carpini destacou os pontos positivos da equipe na sua estreia a frente do Vitória: "A nossa competitividade nos 25 primeiros minutos do jogo é o principal ponto positivo. Acho que nós tomamos a iniciativa e fomos superiores ao nosso adversário durante este período, que talvez seja um dos melhores elencos da Série A, então a gente sabia que a dificuldade era grande".

"Nós tivemos três a quatro chances reais de gol nesse momento em que fomos superiores ao Botafogo. A gente precisa caprichar um pouquinho mais e sermos mais efetivos. Talvez isso tenha a ver com a confiança, por conta do momento que se encontra o elenco", afirmou o treinador.

Ainda durante a coletiva, o técnico recém-contratado salientou que elenco e comissão vão continuar trabalhando para que o Barradão volte a ser fator decisivo para o Leão da Barra.

"A gente vai trabalhar para que o Barradão volte a ser nosso trunfo. Hoje nosso torcedor, mesmo em um momento de dificuldade, compareceu em grande número e nos apoiou. Nós gostaríamos de dar uma resposta diferente, claro, mas vamos seguir trabalhando e ajustando o que é necessário", comentou.

Questionado a respeito de Zeca, que foi vaiado pelo torcedor rubro-negro ao ser substituído, Carpini frisou que uma de suas missões ajuda-lo a desempenhar o futebol que conquistou o torcedor em 2023: "Meu papel é tentar recuperar o jogador e dar confiança ao atleta".

