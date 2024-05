Osvaldo lamenta a eliminação na Copa do Brasil: "a fase não é boa" | A TARDE

O Esporte Clube Vitória perdeu mais uma partida nesta quarta-feira, 22, desta vez para o Botafogo, em duelo que valia vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, chegando a incomoda marca de sete jogos sem vencer, sendo cinco derrotas seguidas. O Glorioso derrotou a equipe comandada por Thiago Carpini por 2 a 1 e agravou o momento delicado vivido pelo Leão da Barra na temporada.

Após o apito final, Osvaldo, que entrou no decorrer da segunda etapa, lamentou a eliminação na Copa do Brasil: "Acho que fizemos dois bons jogos. Hoje no primeiro tempo, ao meu ver, nós jogamos melhor que eles, mas a fase não é boa, e o Botafogo achou uma bola e abriu o placar".

"No nosso melhor momento no jogo tomamos o segundo gol e depois ficou difícil reagir", destacou o atacante.

Ainda de acordo com Osvaldo, a derrota pode servir de lição: "A gente está implementando um novo trabalho agora e hoje nós mostramos que temos condição de reverter essa situação"





