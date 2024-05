Na estreia de Carpini, Vitória perde e dá adeus à Copa do Brasil | A TARDE

Na estreia de Thiago Carpini na beirada do campo, o Esporte Clube Vitória recebeu o Botafogo nesta quarta-feira, 22, em partida que valia vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, e acabou decepcionando o torcedor que compareceu ao Barradão. A partida terminou 2 a 1 para a equipe carioca, que conquistou a vaga para a próxima fase da competição. Os gols do duelo foram marcados por Luiz Henrique e Júnior Santos do lado alvi-negro, e Daniel Júnior diminuiu para a equipe rubro-negra.

Primeiro tempo

Precisando reverter o resultado, o Leão da Barra começou a todo vapor, marcando forte a saída de bola do Botafogo e criando boas oportunidades de abrir o placar com Janderson, Wagner Leonardo e Bruno Uvini, que foi derrubado em disputa de bola com Júnior Santos dentro da pequena área, mas a arbitragem não marcou penalidade.

Apesar do ímpeto rubro-negro, a primeira grande oportunidade do jogo veio do lado alvi-negro, com Luiz Henrique, que recebeu a bola dentro da área após belo corta-luz de Tchê Tchê, se livrou da defesa e acabou mandando a bola por cima da meta defendida por Lucas Arcanjo.

Já no final da primeira etapa, o Glorioso abriu o placar do jogo com Luiz Henrique. O gol foi marcado 'meio sem querer', já que após cruzamento de Cuiabano, a bola esbarrou na canela do jogador e morreu no fundo da rede rubro-negra, complicando ainda mais a vida do Vitória no confronto, que agora precisaria marcar três gols para obter a classificação direta.

Vitória 0x1 Botafogo



⚽️ Luiz Henrique

🥾 Cuiabano



🏆 Copa do Brasil | 3ª fase (ida: 0x1)



pic.twitter.com/ZPllP5RjPn — Diário de Torcedor (@DiarioGols) May 22, 2024

Segundo tempo

Diferentemente do que aconteceu na etapa incial, o Botafogo iniciou o segundo tempo controlando a posse de bola. Do outro lado, o Vitória, que estava dois gols atrás no placar, precisou agredir o adversário, e aos sete minutos teve a melhor oportunidade do jogo com Bruno Uvini, que cabeceou 'como manda o manual', mas acabou esbarrando em grande defesa do goleiro Jhon.

Como a equipe comandada por Thiago Carpini precisava reagir para obter o resultado, o time adotou um perfil mais agressivo e foi para cima do Fogão. No entanto, a defesa acabou ficando desmontada, e por volta dos 17 minutos da etapa final, o Botafogo, que estava 'numa boa', aproveitou o setor defensivo espaçado do Leão e marcou o segundo gol com Júnior Santos, depois de belo contra-ataque puxado por Cuiabano e Savarino.

Vitória 0x2 Botafogo



⚽️ Júnior Santos

🥾 Savarino



🏆 Copa do Brasil | 3ª fase (ida: 0x1)



pic.twitter.com/bzGg6NTTlj — Diário de Torcedor (@DiarioGols) May 22, 2024

Buscando manter o Vitória vivo no jogo, Daniel Júnior recebeu um passe longo na ponta direita, se livrou de Hugo, driblou Bastos e Gregore, recebeu ajuda de Alerrando para passar por Fabiano e chutou forte, diminuindo a vantagem do Botafogo, mas não foi o suficiente para os rubro-negros reverterem a situação.

Vitória 1x2 Botafogo



⚽️ Daniel Júnior



🏆 Copa do Brasil | 3ª fase (ida: 0x1)



pic.twitter.com/Vh1w5UUnOH — Diário de Torcedor (@DiarioGols) May 22, 2024

Próximo jogo



O Leão da Barra volta aos gramados no primeiro final de semana de junho, no dia 01/06, às 16h, no Barradão, contra o Atlético-GO, em partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, que será retomado após duas semanas de paralisação devido as enchentes no Rio Grande do Sul.

Publicações relacionadas