Com Rodrigo Andrade, Vitória se reapresenta pensando no ABC | A TARDE

Um dia após empatar sem gols com o Jacobina pelo Campeonato Baiano, o elenco do Vitória se reapresentou na Toca do Leão e deu início a preparação para o jogo contra o ABC, marcado para este sábado, 10, às 19h, no Barradão, pela 2ª rodada da Copa do Nordeste.

Mesmo com os titulares em Jacobina liberados da atividade desta quinta-feira, 8, o zagueiro Wagner Leonardo e o atacante Osvaldo se reapresentaram e realizaram trabalhos regenerativos. Os reservas e os que entraram no decorrer do jogo no interior do estado, trabalharam na academia inicialmente.

No campo Bebeto Gama do CT Manoel Pontes Tanajura, o preparador físico Diego Kami Mura comandou o aquecimento. Na sequência, o técnico Léo Condé ministrou um treino em campo reduzido. Ao final, com o campo mais aberto, promoveu um coletivo. Alguns atletas da divisão de base participaram do treino.

A novidade na atividade foi a presença do volante Rodrigo Andrade, recuperado de um problema muscular. O atacante Léo Gamalho seguiu na transição. O grupo fecha a preparação na manhã desta sexta-feira, 9, no Barradão.