Com suspeita de lesão, Matheus Trindade será submetido a exame

Apesar do resultado importante fora de casa na vitória por 2 a 0 contra o Ituano, a comissão técnica do Vitória tem uma preocupação para montar a equipe para o confronto diante do Tombense, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O volante Matheus Trindade deixou o campo no primeiro tempo do jogo em Itu. Ele tem suspeita de lesão no músculo posterior da coxa esquerda.

"O Matheus desde quando ele entrou na equipe ele deu um equilíbrio muito grande para o nosso setor de meio de campo. Ele se posiciona bem ali, tanto na marcação como na iniciação das jogadas. Uma pena. A princípio, ele teve uma contratura, tomara que não seja nada tão grave, não seja lesão muscular, mas somente uma contratura. Agora, vamos esperar o departamento médico", disse o técnico Léo Condé em coletiva.

Trindade está em observação. Ele será submetido a um exame de imagem na tarde desta segunda-feira, 25, para saber a gravidade da lesão.

Matheus Trindade chegou ao Leão da Barra para a disputa da Segundona nacional, após defender o Tombense no primeiro semestre. Com a camisa Rubro-Negra, ele realizou oito jogos e fez um gol. Desde quando Trindade esteve em campo, o Vitória não sofreu gols.