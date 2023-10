Com tático, Vitória encerra preparação para pegar o Guarani | A TARDE

O elenco do Vitória concluiu as atividades e preparação focados na partida contra o Guarani, marcado para este domingo, 15, às 18h, no Barradão, válido pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Sob o forte calor em Salvador na manhã deste sábado, 14, após o aquecimento, os jogadores aprimoraram bolas paradas. Ao lado do assistente Ricardo Amadeu, o técnico Léo Condé ministrou mais um trabalho de ordem tática com o elenco, onde aplicou a estratégia de jogo e promoveu os ajustes finais. O restante do grupo trabalhou com o assistente Renato Negrão.

Condé não contará com Matheus Trindade e Zeca. O volante concluiu a fase de transição e estará à disposição da comissão técnica nesta segunda-feira, 16. Já o defensor, que está praticamente recuperado, será submetido a um exame de imagem para detalhar melhor o seu estado.

Com isso, a tendência é que o Leão da Barra encare o Bugre com Lucas Arcanjo; Railan, Camutanga, Wagner Leonardo e Edson Lucas; Dudu, Rodrigo Andrade e Matheusinho; Osvaldo, Iury Castilho e Léo Gamalho.

Líder da Série B, o Vitória tem 58 pontos em 31 jogos disputados. O adversário é o quarto colocado, com 54 pontos somados.