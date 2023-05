Com tático, Vitória está pronto para enfrentar o Avaí

O Vitória encerrou a preparação para o importante compromisso fora de casa diante do Avaí, pela 9ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O trabalho ocorreu na tarde desta sexta-feira, 26, no CT do Figueirense, em Palhoça, na grande Florianópolis.

Após o aquecimento comandado pelo preparador físico Diego Kami Mura, o técnico Léo Condé ministrou um treinamento tático com o grupo. Após os trabalhos, os atletas retornaram ao hotel e entraram em regime de concentração. O comandante rubro-negro não contará com cinco atletas para o jogo em Santa Catarina. Por coincidência, todos os jogadores são do setor de ataque.

Com uma entorse no tornozelo direito, o centroavante Léo Gamalho não viajou. Outro vetado pelo departamento médico é o atacante Matheusinho, que está acometido de um trauma no joelho direito. De acordo com a assessoria de comunicação do clube, os substitutos estão indefinidos.

Em recuperação da extração do dente siso, Zé Hugo segue de fora. Com lesão muscular na perna esquerda, o meia Giovanni Augusto segue em tratamento. O atacante Osvaldo foi poupado devido ao desgaste físico e ficou em Salvador. A ação foi planejada pela comissão técnica.

O compromisso contra o Avaí está marcado para este sábado, 27, às 17h30, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis. O Leão da Barra é o líder do Brasileirão Série B, com 18 pontos somados em oito jogos disputados.