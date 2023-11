Com técnico e tático, Vitória treina de olho no Novorizontino | A TARDE

O Vitória segue em preparação para o confronto diante do Novorizontino, válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A partida está marcada para as 18h de domingo, 12, no estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, interior de São Paulo.

Este foi o penúltimo treino em Salvador, já que nesta sexta-feira, 10, o elenco retorna para os últimos ajustes antes da viagem, que será no início da noite, rumo à Campinas. Na cidade, os jogadores farão a última atividade no sábado, antes do duelo da reta final da Série B, que poderá marcar o retorno do Vitória à Série A.

Nos ajustes desta quinta-feira, 9, o foco foi na parte técnica e tática. Após o aquecimento realizado pelo preparador físico Diego Kami Mura, o técnico Léo Condé trabalhou cruzamentos, finalizações, construção de jogadas ofensivas e tático em campo reduzido.

Nesta sexta-feira, 10, a programação inicia a partir da apresentação às 8h30 com café da manhã. Na sequência, os jogadores irão focar nas atividades de pré-treino na academia. Posteriormente, o elenco assistirá um vídeo no vestiário, e irá a campo no CT Manoel Pontes Tanajura para realizar os últimos ajustes antes da viagem.

Para o confronto, Condé não contará com o lateral Edson Lucas, que sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda, e os volantes Rodrigo Andrade e Gegê, que cumprirão suspensão automática. Por outro lado, terá o retorno de Dudu, que não entrou em campo contra o Vila Nova por um terceiro amarelo sofrido na 34° rodada.