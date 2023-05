Com torção no tornozelo, Léo Gamalho desfalca Vitória na Série B

O atacante Léo Gamalho sofreu uma torção no tornozelo na vitória por 1 a 0 sobre o CRB, na última quarta-feira, 24. O centroavante vai desfalcar o Rubro-Negro neste sábado, 27, contra o Avaí.

Diante do CRB, Léo Gamalho foi substituído por Tréllez aos 29 minutos da segunda etapa. Nesta quinta-feira, o Vitória divulgou imagens do tornozelo do atacante, mas não informou previsão de retorno.

A principal opção para ficar com a vaga de Léo Gamalho é o próprio Tréllez, que teve seu nome gritado pela torcida para entrar no último jogo. Welder, que foi a primeira opção de Condé na última vez que Gamalho desfalcou o Vitória, corre por fora na briga.

Em 2023, Gamalho entrou em campo 16 vezes pelo Vitória e marcou quatro gols. Um pelo Campeonato Baiano, um na Copa do Nordeste, e dois pela Série B do Brasileirão.