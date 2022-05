Com um a mais, Vitória perde para o Floresta no Barradão

O Vitória não aproveitou a expulsão sofrida pelo Floresta e perdeu por 1 x 0 durante partida no Barradão neste sábado, 16, pela segunda rodada da Série C do Brasileiro.

O Rubro-negro não conseguiu o primeiro resultado positivo na competição e segue disputando a 19ª posição na tabela com o Altos. Já o Floresta, que venceu Confiança na primeira rodada, segue na liderança.

No primeiro tempo, o time comandado por Geninho não conseguiu atacar o adversário e entregou atuação morna. Do lado oposto, Perema levou dois amarelos e acabou expulso da partida.

Com um jogador a menos, o Floresta conseguiu abrir o placar durante cobrança de falta por Fábio Alves do meio de campo.

Para a segunda fase da partida, o rubro-negro chegou substituiu Rafael Ribeiro, Salomão e Eduardo por Alisson Santos, Iury e Miller. Logo nos primeiros minutos, Iury bateu pro gol, mas a bola passou por cima da trave.

O Vitória se mostrou mais ofensivo e protagonizou outras tentativas de mudar o placar, que seguiu intacto. Estreando em casa, os torcedores não gostaram do resultado e vaiaram o elenco.

Na quarta-feira, 20, o Vitória vai ao Castelão enfrentar o Fortaleza às 19h. Já o Floresta receberá o Figueirense no Domingão.