Com um a menos em quase todo jogo, Vitória perde para o São Paulo | A TARDE

O Vitória chegou a seis jogos sem vencer na temporada. Na tarde deste domingo, 5, o Rubro-Negro recebeu o São Paulo no Barradão, pela 5ª rodada do Brasileirão, e foi derrotado por 3 a 1. Luciano, duas vezes, e Ferraresi marcaram para o Tricolor, enquanto Willian Oliveira diminuiu para o Leão.

O resultado mantém o Vitória com apenas um ponto no campeonato, na zona de rebaixamento. Apesar de ter um jogo a menos que a maioria dos times, o Rubro-Negro ainda não venceu no Brasileirão, em quatro partidas disputadas.

Agora o time comandado por Léo Condé tem a semana cheia para se preparar para o próximo compromisso. No domingo, 12, o Vitória visita o Vasco em São Januário em jogo válido pela 6ª rodada do Brasileirão. O duelo está marcado para as 11h.

O jogo

Antes mesmo das equipes mostrarem como iriam se comportar nos minutos iniciais, um lance crucial definiu a postura dos times. Aos 4, em um lance de ataque do Vitória, o zagueiro Wagner Leonardo usou o braço direito e atingiu o rosto de Calleri. O árbitro de vídeo sinalizou e o juiz da partida foi rever o lance, culminando na expulsão do camisa 4 do Vitória aos 6 do primeiro tempo.

A partir daí, choveu bastante e o gramado acumulou algumas poças d’água, dificultando que a bola rolasse. Com um jogador a mais, o São Paulo foi se adaptando melhor e, aos poucos, foi ameaçando o Vitória. A primeira grande chance foi aos 17, quando Zeca foi facilmente driblado e só viu Rodrigo Nestor cruzar rasteiro para a área. Na sobra, Igor Vinícius finalizou de primeira, mas a bola desviou em PK e saiu pela linha de fundo.

Aos 39, Igor Vinícius voltou a desperdiçar uma chance, mas dessa vez foi inacreditável. Pelo lado esquerdo de ataque do São Paulo, Luciano foi na linha de fundo e cruzou para Calleri, que finalizou de primeira e Lucas Arcanjo fez grande defesa. No rebote, Igor Vinícius estava com o gol aberto, mas chutou na trave.

Antes do intervalo, no entanto, o Tricolor chegou ao gol. Aos 44, PK vacilou na marcação no lado esquerdo e deixou Igor Vinícius cruzar para a área. Por lá, Luciano se antecipou a Zeca, que falhou feio, e cabeceou firme para abrir o placar, sem chances para Lucas Arcanjo.

Mateus Gonçalves e Léo Condé lamentam após o apito final | Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Segundo tempo

Na volta do intervalo, parecia que o Vitória ia superar o fato de ter um jogador a menos e deu esperança ao torcedor com o gol marcado logo aos 4 minutos. Matheusinho cobrou escanteio do lado esquerdo de ataque do Leão e Willian Oliveira subiu sozinho para cabecear para o gol e empatar a partida.

Só que, três minutos depois, o São Paulo marcou o segundo gol e voltou a ficar em vantagem no placar. Michel Araújo recebeu bom passe, novamente no lado direito da defesa do Vitória, e cruzou rasteiro para Luciano que, de primeira, finalizou e balançou a rede do Leão.

Aos 38, quando o Vitória já parecia desgastado fisicamente e o São Paulo controlava a partida, o Tricolor conseguiu chegar ao terceiro gol. Após escanteio cobrado, Lucas Esteves afastou a bola em cima da linha, evitando que Calleri marcasse, mas na sobra, Ferraresi deixou Zeca no chão e finalizou no cantinho.

