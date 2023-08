Com Zé Hugo de garçom, Vitória vence o Botafogo-SP por 2 a 0

O Vitória recebeu o Botafogo-SP no Barradão, na noite desta sexta-feira, 18, em partida válida pela 24ª rodada da Série B do Brasileirão. Com gols de Léo Gamalho e Iury Castilho e duas assistências de Zé Hugo, o Vitória alcançou seu sexto triunfo nas últimas oito partidas.

Mais de 21 mil presentes fizeram a festa no Barradão e ajudaram a equipe comandada por Léo Condé a reassumir a ponta da Série B, pelo menos de forma temporária. Caso o Sport não vença o Guarani nesta sexta, o Leão da Barra termina a rodada na liderança da competição.

O próximo compromisso do Vitória é no domingo da semana que vem, 27, diante do Atlético-GO, em Goiânia. A bola rola a partir das 18h, no estádio Antônio Accioly, em jogo da 25ª rodada do Brasileirão Série B.

Primeiro tempo

Com o acesso para a Série A cada vez mais perto, a torcida do Vitória fez mais uma linda festa no Barradão e o time sentiu o apoio dentro de campo. O Rubro-Negro começou bem a partida e comandou as ações desde os primeiros minutos da partida. Mas quem chegou perto de abrir o placar primeiro foi o Botafogo-SP, em cabeçada de Osman aos 7 minutos, que Lucas Arcanjo defendeu.

O Vitória seguiu pressionando e chegava com perigo pelos lados do campo, mas tinha dificuldades para finalizar ao gol defendido por Matheus Albino. O goleiro da equipe visitante só trabalhou aos 37, quando Matheusinho limpou a marcação e bateu forte de pé esquerdo. Albino caiu bonito e espalmou para escanteio.

Aos 44, Matheusinho recebeu de Mateus Gonçalves dentro da grande área, mas não conseguiu pegar em cheio na bola. A chance foi boa, mas a finalização saiu fraca, pela linha de fundo e as equipes seguiram para o vestiário com o placar inalterado.

Iury Castilho em tentativa de marcar um gol no Botafogo-SP | Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Segundo tempo

O Rubro-Negro voltou do intervalo da mesma forma como começou a primeira etapa, com mais posse de bola e comandando as ações no ataque. Logo aos 2, Leó Gamalho tentou finalização de voleio, mas a bola foi por cima da meta do goleiro Matheus Albino. Três minutos depois, foi a vez de Iury Castilho tentar o chute e novamente errar o alvo.

O goleiro do Botafogo-SP só voltou a trabalhar aos 14, com uma importante defesa, quando Iury Castilho tocou após cruzamento de Felipe Vieira. Mas aos 17, não teve jeito. Em seu primeiro lance após entrar na partida, Zé Hugo partiu com a bola dominada, puxou a marcação de três defensores e tocou para Léo Gamalho na entrada da área. O centroavante ajeitou para a perna direita e chutou, a bola desviou na zaga e morreu dentro do gol, sem chances para Matheus Albino.

Aos 25, contra-ataque do Vitória puxado por Zé Hugo, que disparou em velocidade pelo lado direito, invadiu a área, e cruzou rasteiro na segunda trave para Iury Castilho, que se atrapalhou, mas conseguiu empurrar a bola para dentro do gol e ampliar o placar a favor do Vitória.



A partir daí, o Vitória apenas administrou o resultado, enquanto o Botafogo-SP não teve forças para ameaçar o gol defendido por Lucas Arcanjo. Destaque da partida com duas assistências, Zé Hugo agradeceu o apoio da torcida após o apito final e garantiu que o importante é ajudar a equipe de alguma forma.