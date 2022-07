Com Zé Vitor em campo, Vitória treino de olho no Ferroviário

O treinamento do Vitória desta quinta-feira, 21, contou com uma novidade. Novo reforço rubro-negro, o volante Zé Vitor marcou presença nas atividades do CT Manoel Pontes Tanajura.

De acordo com a assessoria do Leão da Barra, o atleta já foi submetido aos exames médicos e avaliação física. Agora, ele aguarda a publicação no Boletim Informativo Diário-Eletrônico (BID-CBF) para ficar regularizado na próxima partida.

No treinamento desta quinta, o grupo manteve a rotina de passar pela academia de musculação, e depois foi para o gramado do Barradão. Logo após o aquecimento, os jogadores fizeram um trabalho de posse de bola em campo reduzido, sob o comando dos assistentes.

Em seguida, já com Burse no comando, dois times foram separados para a realização de um treino tático, primeiro voltado à organização ofensiva, e depois a parte defensiva.

O Vitória viaja até o estado do Ceará, quando enfrenta o Ferroviário neste domingo, 24. às 16h, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, pela 16ª rodada do Brasileirão da Série C.