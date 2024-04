Conclusão da rodada complica situação do Vitória na Copa do Nordeste | A TARDE

Dois jogos realizados na noite desta quinta-feira, 21, fecharam a 6ª rodada da Copa do Nordeste e não ajudaram o Vitória, que ainda sonha com a classificação.

O duelo entre Itabaiana e Maranhão, que acabou com a vitória heroica do time maranhense, por 4 a 3, e o empate do Botafogo-PB contra o Treze, por 0 a 0, não foram bons para o Leão, que agora amarga a 7ª posição do Grupo A.

Atualmente, o Leão tem 8 pontos, dois a menos que o primeiro dentro da zona de classificação e 3 a menos que o líder do grupo, que é o CRB, com 11 pontos.

Até o presente momento, o CRB divide a liderança do grupo com Sport e Maranhão, estando a frente apenas por conta do saldo de gols que é de quatro.

Na próxima rodada, o Vitória joga fora de casa contra o Fortaleza. A partida está marcada para as 20h30 deste sábado, 23, na Arena Castelão.