Condé aprova atuação da equipe apesar do gramado "muito irregular" | A TARDE

O Vitória empatou sem gols com o Altos na tarde deste domingo, 4, pela estreia da fase de grupos da Copa do Nordeste. O gramado do Estádio Lindolfo Monteiro foi duramente criticado pelo técnico Léo Condé, que definiu a situação do campo como “fundamental” para a dificuldade enfrentada por sua equipe.

Em entrevista coletiva após a partida, o técnico ainda elogiou a postura da equipe que criou algumas oportunidades de gol e quase não sofreu durante os 90 minutos.

“Não transferindo, mas eu acho que hoje foi fundamental a dificuldade do campo. O campo muito irregular, os jogadores com muita dificuldade para dominar, para passar. Mas eu acho que a gente, jogando fora de casa, tentou, buscou, propôs o jogo, marcou o adversário em cima. Tivemos quatro, cinco chances claras de gols ao longo do jogo”, afirmou Condé.

“O Muriel foi exigido apenas em um lance, no chute de fora da área. Não foi aquele jogo vistoso, porque infelizmente o campo não proporciona isso. A gente é cobrado por um bom futebol, como você mesmo falou, mas tem que ter o mínimo de condições para os jogadores exercerem as suas melhores condições de jogo”, completou.

O treinador rubro-negro também elogiou a equipe adversária, comandada por Flávio Araújo, que não esteve à beira do campo neste domingo por conta de suspensão, já que foi expulso contra o ASA, ainda na fase preliminar.

“É um adversário organizado. Flávio é um treinador bastante experiente, teve grandes conquistas, já passou por outros clubes também. A gente sabia que enfrentaria uma equipe bem organizada e que se fechou bastante, tirou muito o nosso espaço. Não foi só a questão do campo, o adversário também nos dificultou muito, jogou esperando, mesmo jogando dentro de casa”, avaliou o técnico do Leão.

Por fim, Condé valorizou o empate fora de casa e criticou a sequência de jogos neste início de temporada, principalmente com partidas fora de casa, longas viagens e pouco tempo para treinar.

“A gente gostaria de ter saído daqui com resultado positivo, porém a Copa do Nordeste, se a gente conseguir fazer o dever de casa e pontuar fora, possivelmente vamos classificar para a próxima fase. É importante fazer o dever de casa. Nesse momento a gente está passando por uma turbulência, porque a gente está fazendo muitos jogos longe do Barradão. É o sexto jogo na temporada, o quarto jogo fora de casa, com viagens desgastantes, mas eu acho que a partir do momento que passar essa sequência de jogos fora de casa, eu tenho muita convicção de que a nossa equipe vai conseguir apresentar um futebol melhor e conseguir os resultados positivos”, concluiu o comandante.

O Vitória se reapresenta no Barradão na tarde desta segunda-feira, 5, com treino para os atletas que não foram relacionados para o jogo deste domingo. O próximo compromisso do Vitória é contra o Jacobina, mais uma vez como visitante. A partida da 6ª rodada do Campeonato Baiano está marcada para as 19h15 de quarta-feira, 7, no Estádio José Rocha, em Jacobina.