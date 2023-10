Condé despista sobre time titular e prevê jogo difícil contra o Ituano

Logo após o treino final para a partida contra o Ituano, o técnico Léo Condé concedeu entrevista coletiva a imprensa. inicialmente, o comandante Rubro-Negro falou sobre como foi a preparação para o importante compromisso.

"Realmente foi uma semana muito diferente da outra, onde a gente conseguiu resultado positivo, conseguimos jogar bem e continuar emnntre os quatro primeiros na competição. E mais do que isso, continuar em primeiro lugar. E a gente aproveitou da melhor maneira possível. Vamos ter adversário que cresceu muito na competição, é sempre forte jogando em lá Itu. A gente aproveitou bem no primeiro momento para recuperar os atletas depois e montar a estratégia para o jogo, para tentar sair, quem sabe, com o resultado positivo de lá. Algo que a gente conseguiu fazer muitas vezes dentro da competição. Deu uma agarrada agora nessas últimas partidas. Mas, a gente sabe da qualidade da nossa equipe e do potencial que a gente tem, para conseguir uma vitória", disse.

O Vitória terá uma sequência de confrontos diretos pela frente, com jogos contra Sport, Guarani e Novorizontino. Porém, Léo Condé pensa jogo a jogo, com foco nos jogos contra Ituano e Tombense, posteriormente.

"Eu penso que o mesmo respeito que a gente vai ter contra o Sport, Guarani e Novorizontino, a gente tem que ter também contra Ituano e Tombense, que são equipes que estão lutando pela permanência. Nós temos que primeiro temos que focar nesse jogos, com o máximo de respeito, sabendo que serão jogos difíceis. Não estou pensando lá na frente nos confrontos, mas estou pensando nesse confronto contra o Ituano", pontuou.

Perguntado sobre quais os principais obstáculos na reta final da Série B, Condé afirma que o desgaste físico, por conta das lesões, e emocional, devido a ansiedade, são os maiores fatores.

"Sem dúvida nenhuma o desgaste físico, começa a ter lesões no final da temporada, o desgaste emocional, uma carga muito grande em cima de todos. Vai chegando nesses jogos finais a gente traz tudo que vivenciou ao longo da temporada e cada jogo tem um caráter ainda maior de de decisão. Não é só o Vitória que passa por isso, as outras equipes também. Acho que o fator emocional vai contar muito nessa reta final de competição. Também problema de suspensões e acúmulo de cartões. Principalmente lesão e essa carga emocional são os fatores mais importantes", explicou.

De acordo com os matemáticos, o ponto de corte para o acesso será de 67 pontos para garantir os 100%. O treinador do Leão crê que entre 64 e 65 pontos seja a pontuação ideal para confirmar o retorno do time a Série A.

"Difícil prever isso. Vai ser muito relativo. Vai depender dos confrontos agora. Na virada do turno havia expectativa de aumentar muito o número. Depois, no returno, muitas equipes que estavam iugurando na frente tiveram uma queda. Está muito equilibrado. Vamos ter os confrontos diretos. Não dá para trabalhar com número fixo não. Vamos jogo a jogo. Mas também não vai fugir muito desse número de 64, 65 pontos, eu imagino", falou.

Léo Condé terá uma bela dor de cabeça para escalar a equipe. Em grande momento individual, Matheus Trindade é titular na frente da zaga. Retornando de suspensão, Dudu estará a disposição. O treinador não deu pistas sobre um possível time titular para encarar o Ituano.

"Realmente o Trindade entrou muito bem na equipe, deu um equilíbrio defensivo grande. Dudu e Rodrigo têm características diferentes. Estamos estudando a equipe do Ituano, fazendo uma opção que entende ser a melhor. Quando a bola rolar vamos saber se realmente foi. De qualquer forma, temos três peças interessantes além de outros com características diferentes. A gente vai ter um adversário muito difícil que cresceu muito nesse segundo turno. Conseguiu vitórias com o Sport em Recife, fazer 3 a 0 no Criciúma. Eles com bola, com movimentação interessante. Vamos ter que ser objetivos para criar situações de gols e sair com a vitória de lá", concluiu