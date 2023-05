Condé elogia 1º tempo do Vitória e comenta time com três zagueiros

Um empate com gosto amargo para o torcedor. O Vitória saiu na frente do Avaí, mesmo jogando fora de casa, mas acabou sofrendo o empate nos minutos finais da partida. Em entrevista coletiva concedida após o jogo, o técnico Léo Condé elogiou a postura do time no primeiro tempo, mas destacou o crescimento do adversário na etapa final.

"Um primeiro tempo muito bom da nossa equipe, controle quase total do jogo. Tivemos inúmeras situações de gol, poderia ter caprichado mais para ter saído com o placar mais elástico no primeiro tempo. A gente conseguiu anular bem as principais jogadas do Avaí. A gente teve um controle, naturalmente eles tiveram duas chances, de modo geral a gente teve um controle muito bom no primeiro tempo", disse Condé.

O técnico comentou sobre a formação com três zagueiros e detalhou as mudanças da equipe com relação ao último jogo. Apesar de ter gostado da equipe no primeiro tempo, ele precisou voltar do intervalo com duas mudanças. Lucas Arcanjo e Railan sentiram e precisaram deixar o campo.

"Entendi que era, dentro de todas as ausências que a gente teve, imaginei que seria algo positivo. Deu certo no primeiro tempo, talvez a gente poderia ter explorado um pouquinho mais, principalmente as alas. Infelizmente a gente teve a lesão do Lucas. Também tivemos o Railan, que passou mal e vinha fazendo uma partida importante, sendo um desafogo ali. Fizemos duas mudanças no intervalo", lamentou o treinador.

Condé enalteceu o bom segundo tempo do Avaí e lembrou que os atletas do Vitória foram alertados sobre a jogada que terminou com o gol de empate do adversário.

"No segundo tempo, o Avaí cresceu muito no jogo, dificultou muito a nossa saída de bola. A gente até teve alguns espaços para contra-atacar, fizemos algumas escolhas erradas, que poderiam ter matado o jogo. Aí veio o desgaste de muitos jogadores com pouco ritmo de jogo, Rodrigo Andrade também acabou sentindo, mais uma substituição que a gente teve que fazer por necessidade. No final, uma bola que a gente alertou muito, era uma jogada forte que eles tinham, uma que eles acertaram, a gente acabou sofrendo o gol. De modo geral, a gente leva um ponto muito importante para Salvador em uma competição tão difícil como essa", contou o técnico.

Com o resultado, o Vitória chegou aos 19 pontos e segue na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Leão divide o G-4 da competição nacional com Botafogo-SP, Vila Nova e Criciúma.

Podendo estar fora da liderança ao final da rodada, o Vitória entra em campo na próxima sexta-feira, 2, para enfrentar o Ituano. O duelo, válido pela nona rodada da Série B, será realizado às 21h30, no Barradão.