Vitória sai na frente, mas fica no empate contra o Avaí na Série B

Avaí e Vitória se enfrentaram na tarde deste sábado, 27, na Ressacada, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Rubro-Negro saiu na frente do marcador com Wellington Nem, mas acabou empatando a partida após sofrer gol no final.

Com o resultado, o Vitória chegou aos 19 pontos e segue na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Leão divide o G-4 da competição nacional com Botafogo-SP, Vila Nova e Criciúma.

Podendo estar fora da liderança ao final da rodada, o Vitória entra em campo na próxima sexta-feira, 2, para enfrentar o Ituano. O duelo, válido pela nona rodada da Série B, será realizado às 21h30, no Barradão.

O jogo

O Vitória começou a partida levando mais perigo e tomando as ações do jogo. Aos 18 minutos do primeiro tempo, após erro na saída de bola do Avaí, Wellington Nem tabelou com Tréllez e mandou uma bomba no gol de Ygor Vinhas. O Rubro-Negro saiu na frente do placar jogando na Ressacada.

Aos 23, o Vitória teve uma grande chance para aumentar o placar. Wellington Nem bateu falta de longe, o goleiro defendeu e a bola foi na trave. Na volta, Marco Antônio apareceu livre para marcar o segundo, mas Ygor Vinhas se recuperou e caiu para defender.

A primeira boa chegada do Avaí aconteceu aos 41' da etapa inicial, quando Gustavo Santos aproveitou lançamento e exigiu boa defesa do goleiro Lucas Arcanjo. Buscando o empate, o time da casa se aproximou novamente da meta rubro-negra aos 49', quando Rafael Gava invadiu a área e finalizou para mais uma participação de Lucas Arcanjo na partida.

Segundo tempo

Na segunda etapa, as equipes entraram em campo com uma postura diferente. Aos 14', após cobrança de falta de Rafael Gava, Roberto ganhou da defesa do Vitória e tocou de cabeça, a bola bateu no chão e foi para fora.

Mesmo sem grande criatividade, o Avaí conseguiu chegar ao empate. Waguininho aproveitou cruzamento de Natanael e falha no sistema defensivo do Vitória para tocar de cabeça e deixar tudo igual na Ressacada.

Aos 50', o Avaí se aproximou da vitória. Felipinho recebeu cruzamento de Natanael e finalizou, mas Dalton conseguiu salvar o rubro-negro.

FICHA TÉCNICA

Avaí x Vitória, 9ª rodada Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Ressacada, em Florianópolis

Data: Sábado, 27/05/2023

Horário: 17h30

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Quarto árbitro: Célio Amorim (SC)

Assistentes: Renan Aguiar da Costa (CE) e Anne Kesy Gomes de Sá (AM-FIFA)

VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

Gols: Waguininho (AVA); Wellington Nem (VIT)

Avaí: Ygor Vinhas; Thales (Igor Dutra), Roberto, Alan Costa e Natanael; Xavier (Júlio César), Rafael Gava e Eduardo; Dentinho (Felipinho), Gustavo Santos (Modesto) e Vitinho (Waguininho)

Vitória: Lucas Arcanjo (Dalton); Railan (Zeca), João Victor, Wagner Leonardo, Camutanga e Marcelo; Marco Antônio, Rodrigo Andrade (Léo Gomes) e Wellington Nem (Welder); Rafinha (Thiago Lopes) e Tréllez