Condé fala sobre desfalques e avalia Série B: "Ninguém tem vida fácil"

O técnico Léo Condé foi o escolhido para a coletiva na Toca do Leão, nesta quinta-feira, 28, véspera do jogo contra o Tombense. O Vitória marcou gols no segundo tempo em seis das últimas sete vitórias da Série B. O treinador elogiou os setores de preparação física e fisiologia por manter uma equipe condicionada nos jogos.

"Realmente é um número interessante. A gente está disputando uma competição muito difícil e equilibrada, onde jogos são resolvidos em detalhes. Acho que esse trabalho do departamento de preparação física, liderado pelo Diego Kami Mura e pelo fisiologista PU, entre vários outros que participam deste departamento, tem feito um trabalho muito bom aqui, desde que chegamos e tivemos aquele período de 30 a 40 dias antes da Série B, a gente deu uma base física muito boa aos jogadores. Claro que agora com o desgaste dos jogos, das viagens e final de temporada, acaba perdendo um pouco"., cisse.

"Mas, de qualquer forma esse é um quesito que o Vitória se sobressaiu muito até aqui na competição. O grau de concentração dos jogadores também ajuda muito. Nosso elenco é muito concentrado e focado nos jogos e no dia a dia. São fatores que que colaboraram para os bons resultados expressivos nos fins dos jogos", complementou o treinador.



Sem Zeca e Railan, Condé terá que improvisar na lateral-direita. Ele reclamou das lesões dos atletas nos setores, contudo reconheceu o esforço e o foco dos jogadores para suprir essas necessidades.

"É um fator que tem atrapalhado a nossa essa trajetória são essas fatalidades das lesões. Em setores mais específicos nas laterais e na volância tivemos muito problema. Primeiro o Rodrigo Andrade fora, depois Marco Antônio. De repente, foi o Trindade, Dudu também. Na lateral mais ainda. De qualquer forma, o importante é que temos um grupo que me oferece opções, mesmo que alguns momentos a gente tenha que improvisar. São jogadores versáteis que tem correspondido a aqueles que a gente oportuniza pra jogar. Para esse jogo possivelmente vamos ter que improvisar. Trabalhamos algumas alternativas ao longo da semana, e espero que aqueles que a gente mandar a campo possa corresponder a expectativa de todos", explicou

O Vitória venceu os últimos confrontos com equipes da zona de rebaixamento, como ABC e Chapecoense. Apesar disso, Léo Condé explica que o campeonato não tem sido fácil para os clubes que estão em disputa.

"Ninguém tem vida fácil. O Vitória está na liderança da competição, e dentro dessa análise não teve vida fácil para a gente. Imagina para as outras equipes na competição. É uma competição muito difícil e equilibrada A gente já fez gols no fim dos jogos, mas também já fizemos no início. É a competição. O importante é estar focado o jogo inteiro, do começo ao fim pra não ter surpresas. Sabendo que vai ser um jogo difícil contra o Tombense. Tudo pode acontecer e temos que entrar muito atento e focado para evitar surpresas", comentou.

São mais de 20 mil torcedores garantidos no jogo desta sexta, 29. Condé elogiou a parceria entre time e torcida, além de enaltecer a linda festa da nação Rubro-Negra que tem chamado a atenção do país.

"A gente fica muito feliz de estar caminhando com essa parceria com a torcida do Vitória. Tem sido, não é pra jogar confete, realmente um fator muito determinante para essa boa campanha que estamos fazendo a parceria time e torcida. Desde o início da competição a torcida abraçou a equipe e vem demonstrando não só pra nós em Salvador e para o Brasil inteiro a sua força, sua energia. É algo determinante para boa campanha nossa", concluiu.