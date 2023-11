Condé prepara Vitória com vídeo sobre adversário e treino tático | A TARDE

Para preparar o Vitória para a partida que pode lhe garantir o acesso para a Série A, que acontece no Barradão às 18h deste domingo, 5, Léo Condé se reuniu com os jogadores na Toca do Leão nesta quinta-feira, 2.



Durante o feriado de Dia dos Finados, um vídeo com análise sobre o Vila Nova foi exibido, logo após o café da manhã. Em seguida, uma atividade foi comandada pelo preparador físico Diego Kami Mura.

Após a preparação física, com todos os jogadores reunidos em campo e com temperatura próxima de 30 graus, Condé montou o time titular, passou a estratégia de jogo e utilizou metade do campo em um treino tático posicional com situações de ataque. O objetivo era dificultar as manobras ofensivas, com dois zagueiros na marcação.

Enquanto isso, na outra parte do campo, foram divididos três times cada com cinco jogadores para trabalho em espaço reduzido com revezamento entre eles. O time que atacava tinha como finalidade fazer gols em uma baliza normal, enquanto o que marcava, ao tomar a bola, era obrigado a fazer o gol em uma das três balizas menores que dividiam o espaço.

Depois, Léo abriu mais o campo e promoveu a segunda parte do tático, com 11 contra 11, deixando a bola rolar. Vez por outra, no entanto, o técnico interrompeu para as correções necessárias de posicionamento e ações.

Por último, alguns jogadores buscaram aprimorar a cobrança de faltas usando a barreira móvel.