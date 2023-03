Condé quer repetir retrospecto do Sampaio para engrenar no Vitória

Mais do que três pontos. O duelo contra o Ceará, pela Copa do Nordeste, valeu para o Vitória muito mais do que somar pontos na tabela, afinal, chegou na partida já sem chances de classificação. Para um clube em crise, vencer é um alívio para a honra e uma esperança por dias melhores. Em especial para Léo Condé. O comandante Rubro-Negro ainda não havia vencido nem uma partida sequer à frente da equipe. O tabu, contra os cearenses, foi quebrado e o Leão ganhou a primeira. Conviver com adversidades em inícios de trabalho, no entanto, não é nenhuma novidade na vida do treinador.

O técnico passou por uma experiência parecida em seu último clube. No Sampaio Corrêa, em 2022, Condé passou os primeiros sete jogos sem saber o que era vitória. Por lá, empatou seis confrontos e perdeu um durante o período. A primeira partida que ganhou foi exatamente no oitavo embate, assim como ocorreu no comando do Leão. No time maranhense, venceu o Brusque pela série B para pôr fim ao incômodo jejum, o que traz outra semelhança com o seu atual momento. O período de seca, nos dois casos, foi rompido contra um adversário da segunda divisão nacional.

Os 44 anos de Léo não o fazem um dos treinadores mais velhos do país, mas a bagagem que acumulou ao longo dos anos de trabalho podem, sem dúvidas, contribuir para saber como manejar situações adversas. No ano passado, quando teve esse conturbado início à beira do campo da Bolívia Querida, conseguiu dar a volta por cima ao longo da temporada. O Sampaio brigou até o fim da segundona pelo acesso, terminando a competição em quinto colocado, quatro pontos atrás do Vasco, quarto colocado.

Por óbvio, subir para a Série A era o objetivo maior do clube, mas a campanha do time foi compatível com grandes clubes do Brasil, que tinham uma receita e orçamento muito superiores. Sob o comando de Condé, por exemplo, Gabriel Poveda foi artilheiro do Brasileirão na última temporada. Em números gerais, obteve 51% de aproveitamento em 2022, após registrar 16 vitórias, 10 empates e 12 derrotas. Não subir para a série A não pode ser considerado um vexame, já que a Bolívia não disputa desde 2009.

Mesmo assim, o desempenho do treinador não foi suficiente para mantê-lo no cargo para este ano. No Leão, time acostumado a jogar a primeira divisão, a cobrança será, sem sombra de dúvidas, maior. Um acesso de volta à Primeirona é o principal objetivo do Rubro-Negro para essa temporada. A melhora no rendimento contra Bahia e Ceará, portanto, podem ser as primeiras chaves para o início de uma recuperação no clube.

Suspiro

Depois de vencer a primeira, Léo Condé não escondeu o alívio na entrevista coletiva pós-jogo: “Estava incomodando muito”, confessa. Além disso, fez questão de ressaltar uma mudança de postura da equipe desde o Ba-Vi. “Eu acredito que nos dois últimos jogos, o jogo de hoje (quarta) e o clássico, a gente já teve uma postura muito boa dentro daquilo que a gente pensa. Uma equipe equilibrada, sem a bola, agressiva para marcar. Claro que não dá para ser agressivo o tempo inteiro”, afirmou Léo.

Acima dos dois gols marcados, um dado que chamou atenção foi a defesa ter passado sem ser vazada. A última vez que o Vitória venceu um jogo sem sofrer gols havia sido contra o Jacobinense, pelo Campeonato Baiano, no dia 2 de março, há mais de um mês. Sobre sair sem ser vazado, o técnico fez questão de enaltecer a evolução no quesito: “Nossa defesa teve um bom posicionamento, a linha de quatro como um todo e o Lucas também. O time não ficou tão exposto, e a Série B vai pedir isso, os jogadores de frente colaborando com o setor de meio, e o meio de campo ajudando a defesa. Acho que o Gegê e o Marco Antônio foram muito bem”, destacou.

A respeito do início ruim no clube, Condé se apega a experiência para manter a tranquilidade e confiança no trabalho executado: “Passei por isso no Sampaio Corrêa, mas depois de um início ruim a gente brigou pelas primeiras posições na Série B. Espero que no Vitória a gente possa repetir esse feito com um final feliz”, afirmou o comandante. Dessa vez, no entanto, a exigência será maior. O torcedor só ficará satisfeito em caso de acesso. A última vez que o Leão jogou a série A foi em 2018.

Nessa jornada, o próximo jogo será contra o Campinense, pela última rodada do Nordestão, no dia 22. O último jogo antes da Segundona não contará com Zeca, suspenso, e tem tudo para ser mais uma prova de força para o time.