Confira a situação dos jogadores do Vitória emprestados ao Náutico

Com a eliminação precoce do Náutico na Série C do Campeonato Brasileiro, os meias Eduardo e Gabriel Santiago, além do atacante Alisson Santos, que estão emprestados ao clube alvirrubro, ainda não tem situação definida para retornarem ao Rubro-Negro baiano.

De acordo com a assessoria de comunicação do Vitória, o contrato de empréstimo dos três atletas ao Náutico tem validade até o mês de outubro. As diretorias ainda não conversaram sobre uma devolução antecipada dos jogadores. O técnico Léo Condé deverá avaliar os crias da base para saber se serão utilizados na sequência da Série B.

Gabriel Santiago tem 23 anos e vestiu a camisa do Náutico em 26 oportunidades e marcou cinco gols. Já Eduardo fez 17 jogos na equipe alvirrubra. Eles tem contrato com o Rubro-Negro baiano até o fim de 2024. Já Alisson Santos fez 15 jogos no Timbu, com um gol e uma assistência. Seu vínculo com o Leão da Barra vai até 2025.