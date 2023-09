"Conseguimos uma vitória importante", destaca Léo Gamalho

Imponente, o Vitória voltou a vencer. A equipe Rubro-Negra derrotou o Avaí por 3 a 0, no último domingo, 17, no Barradão, e retomou a liderança da Série B. Destaque do jogo com dois gols, o atacante Léo Gamalho comemorou a importante vitória diante de 24 mil torcedores. O time estava há três jogos sem vencer.

"Importante que a gente tá na briga, fizemos um grande jogo contra uma equipe que está conseguindo bons resultados. A gente tem que dar resposta e conseguimos uma vitória importante. O torcedor ajudou mesmo na dificuldade. Eles estão fazendo a parte deles e nós estamos cada vez mais parte", comentou o camisa 9

Gamalho não quis comentar sobre a goleada vexatória sofrida contra o CRB. Ele enalteceu os trabalhos realizados durante a semana focados no Avaí.

"A gente trabalhou bem durante a semana. Não quero falar do domingo passado. Tivemos erros capitais e o que importa é que demos a volta por cima. O torcedor está indo feliz para casa e é isso que importa", pontuou.

Léo Gamalho é o artilheiro absoluto do Vitória no Brasileiro, com oito gols marcados. Perguntado se tem uma meta de gols, ele diz que está focado no acesso: "Não tem meta. Minha meta é colocar o Vitória na Série A, que é o mais importante", concluiu.



Com 52 pontos somados, o Vitória é o líder da Segundona nacional. O próximo compromisso dos comandados de Léo Condé será na próxima sexta-feira, 22, contra o Ituano, fora de casa, às 21h30, no estádio Novelli Jr., em Itu.