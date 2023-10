Contra o Guarani, Vitória inicia sequência crucial por acesso e título | A TARDE

O Vitória tem sete jogos decisivos até o final da Série B, começando pelo duelo com o Guarani, hoje, no Barradão, pela 32ª rodada. Com promessa de estádio lotado, o Leão conta com a força do mando de campo e da torcida, que tem feito a diferença em casa, para vencer o time paulista e chegar, enfim, no patamar dos 60 pontos e se aproximar da conquista do acesso.

Com sequência difícil, a equipe baiana terá quatro jogos em casa e três fora. Cinco deles, incluindo o Guarani, envolvem confrontos diretos, ao menos por enquanto, na briga pela vaga no G-4: depois do Alviverde de Campinas, pega ainda o Vila Nova, Juventude, Sport e Novorizontino – além do Sampaio Corrêa, na próxima sexta, fora, e a Chapecoense, na última rodada.

Para o técnico Léo Condé, essas sete partidas serão como uma Copa do Mundo do Leão, fazendo referência ao número de jogos de uma seleção que chega à final (ou semi) de um Mundial. “O planejamento é sempre o foco no próximo jogo. São sete grandes decisões que vamos ter pela frente, talvez a nossa Copa o Mundo Vamos precisar encarar os jogos dessa maneira”, afirmou o treinador.

Para o primeiro jogo decisivo, com o Guarani, o Rubro-Negro segue com as baixas do lateral Zeca e do volante Matheus Trindade, mas pode ter o retorno de Giovanni Augusto como titular vestindo a camisa 10. Recuperado de lesão da costela, o atleta atuou em parte do segundo tempo contra o Criciúma e pode iniciar. Condé, no entanto, não garantiu a presença desde o começo do confronto.

“O Giovanni, de todos os atletas que a gente tem no elenco, é o autêntico camisa 10, que conhece muito da posição, jogou a carreira inteira dessa forma. Alguns outros a gente improvisou, mas é o único que temos no elenco que exerce essa função desde a base. A gente está definindo se faz a opção de iniciar, de entrar no decorrer da partida, mas tenho total convicção que vai ser um jogador decisivo nestes jogos finais”, afirmou.

Força Barradão

Em toda a Série B, o Vitória se consolidou como o melhor time jogando em casa. Na reta final, essa força pode ser um trunfo para conquistar os resultados necessários para o acesso e o título. Se vencer as quatro partidas em casa, a equipe, que atualmente de 58 pontos, chega aos 70 e fica com altíssima chance de levar o troféu do campeonato nacional. Em casa, ao longo de toda competição, perdeu apenas dois jogos em casa – ambos no turno inicial.

Nessa mesma sequência final, no primeiro turno, o Leão ganhou quatro, três em casa (do Sampaio, Novorizontino e Chapecoense) e uma fora (Sport). Perdeu para o Guarani, o Juventude e o Vila Nova fora.

Um desafio, com a competição chegando em seu desenlace, é manter a tranquilidade e afastar a ansiedade. Saber, sobretudo, manter a calma quando os resultados esperados não saírem tanto durante a partida quanto entre um jogo e outro.

Segundo Condé, a experiência dos jogadores deve contar positivamente nesse sentido.

“Temos um grupo muito experiente, que vivenciou grandes decisões e sabe lidar bem com esse tipo de situação. Claro, na reta final, todos ficam um pouco mais ansiosos, mas se você tem um grupo experiente, com certeza fica um pouco mais tranquilo em relação a isso”, falou.

Para o jogo, de acordo com o técnico, a equipe deve manter uma postura equilibrada, buscando sentir os momentos da disputa e aproveitar as melhores oportunidades. “Tem que ser o Vitória como vem sendo ao longo de toda competição, bem estruturado”, acrescentou.

Ele deve manter a mesma base da equipe que enfrentou o Criciúma, com a dupla de zaga Wagner Leonardo e Camutanga, os laterais Railan e Edson Lucas, os volantes Dudu e Rodrigo Andrade, além do trio ofensivo Castilho, Gamalho e Osvaldo. A única dúvida é mesmo a escolha por Matheusinho ou Giovanni.

“Fazer um jogo seguro, criando situações de gols e bem defensivamente para construir o resultado positivo”, completou.