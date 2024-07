Corinthians x Vitória: Onde assistir e prováveis escalações

Bola do Brasileirão - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Após derrota em casa para o Athletico-PR, o Vitória viaja até São Paulo para encarar um adversário direto da parte de baixo da tabela do Brasileirão. Nesta quinta-feira, 4, o Rubro-Negro visita o Corinthians na Neo Química Arena em jogo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 20h.

Onde assistir

Transmissão: Premiere (TV fechada e streaming)

Equipe de arbitragem

Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)

Assistente 1: Thiaggo Americano Labes (SC)

Assistente 2: Bruno Muller (SC)

Quarto árbitro: Lucas Casagrande (PR)

Árbitro de vídeo: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Corinthians

Sem treinador após a demissão do português Antônio Oliveira, o Corinthians vive um momento delicado no Brasileirão. O Timão não vence há 9 jogos e é o vice-lanterna da competição com apenas nove pontos em 39 disputados. Diante do Vitória, Raphael Laruccia será o responsável por comandar a equipe.

Provável time: Matheus Donelli; Léo Mana, Gustavo Henrique, Cacá e Hugo; Raniele e Ryan; Gustavo Silva, Rodrigo Garro e Wesley; Yuri Alberto.

Vitória

O técnico Thiago Carpini ainda não pode contar com o volante Ricardo Ryller, reforço da segunda janela de transferências, assim como José Breno, Luís Miguel e Lawan, que estavam emprestados ao Itabuna e retornaram. Além disso, o treinador tem o desfalque de Léo Naldi, suspenso, e outros seis atletas lesionados: Everaldo, Bruno Uvini, Camutanga, Rodrigo Andrade, Iury Castilho e Osvaldo.

Provável time: Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Caio Vinícius, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan, Willian Oliveira e Matheusinho; Janderson, Zé Hugo (Culebra) e Alerrandro.